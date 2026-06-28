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Що відомо про найбільшу та найменшу банкноти у світі

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100 тисяч філіппінських песо 1998 року
100 тисяч філіппінських песо 1998 року
Гроші бувають не лише різних номіналів, а й абсолютно несподіваних розмірів. Одні банкноти настільки маленькі, що нагадують поштові марки й легко помістяться на долоні дитини, тоді як інші — радше схожі на плакат, аніж на платіжний засіб.
«Телеканал 24» розповідає, яка банкнота є найменшою у світі, а яка отримала звання найбільшої.

Найменша банкнота у світі

Звання грошової «крихітки» утримує румунська банкнота номіналом 10 банів, випущена ще в 1917 році.
Рекорд зафіксовано в Книзі рекордів Гіннеса, за даними якої розмір друкованого поля купюри становить лише 27,5 на 38 міліметрів. На лицевій стороні зображено короля Фердинанда I, а на звороті — його герб.
Річ у тім, що наприкінці Першої світової війни Європа зіткнулася з браком металевих монет через дефіцит матеріалів і масове накопичення готівки в населення, тож дрібні номінали почали випускати у вигляді паперових грошей.
Який вигляд мають румунські 10 банів 1917 року
Який вигляд мають румунські 10 банів 1917 року, Фото Національного музею американської історії
В історії існували навіть менші за розміром купюри, однак вони не були повноцінними державними банкнотами.
Наприклад, у німецькому Пассау випускали так звані нотгельди номіналом 1/3 пфеніга розміром лише 18 на 18,5 міліметра, проте їх емітували місцеві установи, а не центральна влада.

Найбільша банкнота у світі

У 1998 році Центральний банк Філіппін випустив пам’ятну банкноту номіналом 100 тисяч песо з нагоди 100-річчя незалежності країни.
Її надрукували обмеженим тиражем усього в тисячу примірників, тож купюра із самого початку стала радше колекційним предметом, аніж засобом для повсякденних розрахунків.
Свою роль відіграв і розмір — рекордні 21,6 на 35,6 сантиметра, тому такі гроші навряд чи помістилися б у звичайний гаманець.
100 тисяч філіппінських песо 1998 року
100 тисяч філіппінських песо 1998 року, Фото NHCP
На них зобразили ключові події національної боротьби наприкінці XIX століття. Нині банкнота втратила статус платіжного засобу, а побачити екземпляр можна в Музеї економічної історії Філіппін.
Щоправда, нещодавно на звання найбільшої у світі почала претендувати купюра з Бурунді. У 2025 році центробанк країни у Східній Африці представив пам’ятну банкноту номіналом 10 тисяч франків, розміри якої сягнули 40 на 28,8 сантиметра.
Купюру випустили до 50-річчя Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES), йдеться на спеціально створеному сайті.
10 тисяч бурундійських франків 2025 року
10 тисяч бурундійських франків 2025 року, Фото Mietens & Partner
За матеріалами:
Телеканал 24
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