Що відомо про найбільшу та найменшу банкноти у світі
Гроші бувають не лише різних номіналів, а й абсолютно несподіваних розмірів. Одні банкноти настільки маленькі, що нагадують поштові марки й легко помістяться на долоні дитини, тоді як інші — радше схожі на плакат, аніж на платіжний засіб.
«Телеканал 24» розповідає, яка банкнота є найменшою у світі, а яка отримала звання найбільшої.
Найменша банкнота у світі
Звання грошової «крихітки» утримує румунська банкнота номіналом 10 банів, випущена ще в 1917 році.
Рекорд зафіксовано в Книзі рекордів Гіннеса, за даними якої розмір друкованого поля купюри становить лише 27,5 на 38 міліметрів. На лицевій стороні зображено короля Фердинанда I, а на звороті — його герб.
Річ у тім, що наприкінці Першої світової війни Європа зіткнулася з браком металевих монет через дефіцит матеріалів і масове накопичення готівки в населення, тож дрібні номінали почали випускати у вигляді паперових грошей.
В історії існували навіть менші за розміром купюри, однак вони не були повноцінними державними банкнотами.
Наприклад, у німецькому Пассау випускали так звані нотгельди номіналом 1/3 пфеніга розміром лише 18 на 18,5 міліметра, проте їх емітували місцеві установи, а не центральна влада.
Найбільша банкнота у світі
У 1998 році Центральний банк Філіппін випустив пам’ятну банкноту номіналом 100 тисяч песо з нагоди 100-річчя незалежності країни.
Її надрукували обмеженим тиражем усього в тисячу примірників, тож купюра із самого початку стала радше колекційним предметом, аніж засобом для повсякденних розрахунків.
Свою роль відіграв і розмір — рекордні 21,6 на 35,6 сантиметра, тому такі гроші навряд чи помістилися б у звичайний гаманець.
На них зобразили ключові події національної боротьби наприкінці XIX століття. Нині банкнота втратила статус платіжного засобу, а побачити екземпляр можна в Музеї економічної історії Філіппін.
Щоправда, нещодавно на звання найбільшої у світі почала претендувати купюра з Бурунді. У 2025 році центробанк країни у Східній Африці представив пам’ятну банкноту номіналом 10 тисяч франків, розміри якої сягнули 40 на 28,8 сантиметра.
Купюру випустили до 50-річчя Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES), йдеться на спеціально створеному сайті.
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