Що українцям потрібно зробити перед поверненням із Британії — Finance.ua

«Якщо ви не маєте обов’язку заповнювати податкову декларацію ( tax return ), тоді заповніть форму P85 (Leaving the UK — getting your tax right). Якщо ви маєте заповнювати податкову декларацію, тоді треба заповнити її у звичайному порядку і вказати дату виїзду з UK», — зазначають в OPORA.