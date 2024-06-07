Що таке золотовалютні резерви НБУ (інфографіка) — Finance.ua

Що таке золотовалютні резерви НБУ (інфографіка) Сьогодні 21:02 — Валюта

Що таке золотовалютні резерви НБУ (інфографіка)

Міжнародні резерви — це активи Національного банку України в іноземній валюті та золоті, які використовуються для впливу на валютний ринок країни та забезпечення платежів органів державної влади. Резерви зберігаються в першокласних іноземних банках та надійних фінансових інструментах.

Станом на 1 червня 2024 року резерви НБУ складаються: на 73%, або 28,5 млрд доларів — з цінних паперів; на 22%, або 8,6 млрд доларів — з готівки на кореспондентських рахунках і депозитах; на 5%, або 2 млрд доларів — з монетарного золота. Загальний розмір резервів складає понад 39 млрд доларів.

Валютний кошик в структурі резервів НБУ виглядає наступним чином: долари США — 86,2%; євро — 6,8%; китайський юань — 0,7%; британський фунт стерлінгів — 0,5%; японська єна — 0,4%.

В кошику цінних паперів в резервах НБУ майже 87% складають папери з рейтингом категорії АА; майже 13% - це папери з найвищим із можливих рейтингом ААА. І ще 0,8% складають папери з рейтингом А.

Варто зазначити, що цінні папери з рейтингом в діапазоні від ААА до, А — це найнадійніші з можливих боргові зобов’язання.

Загалом упродовж травня 2024 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.

По-перше, це операції Національного банку на валютному ринку України. НБУ продав 3,087 млрд доларів та викупив до резервів 11,1 млн доларів.

По-друге, це надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 143,1 млн доларів. З цієї суми:

123,1 млн — від розміщення валютних ОВДП;

20 млн — від Світового банку.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 412,3 млн доларів, з яких:

309,1 млн — обслуговування та погашення валютних ОВДП;

42,9 млн — обслуговування та погашення боргу перед ЄІБ;

30,7 млн — обслуговування та погашення боргу перед ЄБРР;

21,3 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

8,3 млн — сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 240,8 млн доларів.

По-третє, це переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют). У травні їх вартість збільшилася на 216,1 млн доларів.

Поточний обсяг міжнародних резервів НБУ забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього імпорту.

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