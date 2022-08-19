Що таке Зелена картка, та для чого вона потрібна - експертка — Finance.ua

Що таке Зелена картка, та для чого вона потрібна - експертка Вчора 16:33 — Технології&Авто

Міжнародний сертифікат Зелена картка — це обов’язковий документ для поїздки за кордон на власному автомобілі. Його можна порівняти з Автоцивілкою, яка діє за межами нашої країни.

Про це під час онлайнового вебінару розповіла експертка страхування, керівниця служби турботи про клієнтів страхового бізнесу Finance.ua Страхування Дар’я Горбач.

"Виплати страхового відшкодування по Зеленій картці здійснюються потерпілим третім особам за шкоду, заподіяну майну та здоров’ю третіх осіб. Якщо, наприклад, ви будете винуватцем ДТП, то страхова компанія зможе компенсувати витрати на лікування та ремонт авто потерпілої особи.

Сума страхового відшкодування встановлюється відповідно до законодавства тієї країни, де стався страховий випадок. Ліміт виплати залежатиме від лімітів обов’язкового страхування цивільноправової відповідальності тієї країни, де відбулася ДТП. Наприклад, у Польщі ліміт по матеріальній шкоді складе 1 млн євро, а в Іспанії — це вже 15 млн євро", — пояснила вона.

Горбач уточнила, що яка б сума страхового платежу не була, міжнародний сертифікат Зелена картка у всіх країнах має однакову уніфіковану форму. Його наявність є обов’язковою передумовою для водіїв, які планують поїхати за кордон на власному авто.

Перевірити чинність страхування можна за номером поліса на сайті МТСБУ або ж за номерним знаком автомобіля.

«Моторно-транспортне страхове бюро України — єдине об’єднання страховиків, яке контролює роботу та виконання страхових зобов’язань компаній при обов’язковому страхуванні. До обов’язкового страхування у нас відносяться Автоцивілка та Зелена картка», — зазначила Дар’я Горбач.

За її словами, ліцензію на видачу Зеленої картки сьогодні мають 11 страховиків.

Придбати Зелену картку онлайн ви завжди можете на Finance.ua. Вам потрібно лише вибрати тип вашого автомобіля, вказати термін дії поліса та напрямок, у якому ви їхатимете. Оформлення відбувається за лічені хвилини, а електронний поліс прийде електронною поштою.

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