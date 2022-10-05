Що таке військові облігації, та які сенси Мінцифри закладає у цей інструмент — Finance.ua
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Що таке військові облігації, та які сенси Мінцифри закладає у цей інструмент

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З новим оновленням Дії від 3 жовтня з’явилася можливість купувати військові облігації без комісій у кілька етапів.
Finance.ua побував на презентації і поспілкувався з віцепрем’єр-міністром — міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. У цьому матеріалі розповімо, як придбати військові облігації в Дії, і які сенси Мінцифри закладає у цей інструмент.
Військові облігації — це цінні папери, які випускає держава. Залучені через продаж облігацій кошти йдуть на підтримку економіки, на найнагальніші потреби.
Для України сьогодні — це підтримка Збройних сил, зокрема, виплата грошового забезпечення військовим, підтримка медичної сфери.
Військові облігації з’явилися ще 1812 року в США. Але вони були доступні виключно заможній еліті. Масове залучення коштів громадян через продаж облігацій розпочався під час Громадянської війни в США 1861-1865 років.
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Під час Першої світової війни завдяки військовим облігаціям Сполученим Штатам вдалося відшкодувати більш як половину з 30 млрд доларів, витрачених на війну.
А вже під час Другої світової 85 млн громадян США придбали облігації на майже 185 млрд доларів.
У світовій культурі облігації посідають чільне місце. У Чарлі Чапліна навіть є однойменний фільм (1918 рік), присвячений цим цінним паперам.
В Україні ж тема з облігаціями почала набирати обертів з доступністю ОВДП для масового інвестора.
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Саме 1 березня 2022 року можна вважати історичним днем — тоді Міністерство фінансів розпочало продаж військових облігацій.
«Облігації — це важливий інструмент підтримки економіки, можливість залучити кошти, щоб підтримати Збройні сили, соціальну та медичну сфери. В Україні крута культура донатити, а облігації — це щось середнє між донатами та депозитами. Адже коли ви купуєте облігації, ви отримаєте свої кошти назад через певний період: три місяці, пів року, рік, півтора, і отримуєте за це від 11 до 16 відсотків. Але водночас ви підтримуєте сьогодні Збройні сили України, які активно деокуповують територію нашої країни», — пояснив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
Отже, власники облігацій спонсорують:
  • знищення ворога;
  • деокупацію території;
  • наближення поразки росії.
Скільки коштує
Середня вартість військових облігацій, які емітує Міністерство фінансів, коливається у межах 900-1000 грн.
Якщо зараз придбати 10 облігацій з датою виплати 27 вересня 2023 року, вам треба буде сплатити 10 246 грн. За рік на картку повернеться 11 600 грн. Тобто ви отримаєте 13% від вкладеної суми, а саме 1 353,4 грн.
З цього доходу не доведеться сплачувати податки. Але найголовніше, що ваш внесок цілий рік працюватиме на Збройні сили та деокупацію українських територій.
Читайте більше в нашій статті -

Військові облігації в Дії: скільки можна заробити та як придбати

За матеріалами:
Finance.ua
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