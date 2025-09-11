0 800 307 555
Що таке верифікація державних виплат, і як це працює

В Україні дедалі частіше переселенці стикаються з повідомленнями про необхідність повернути частину вже отриманої допомоги. Причина — результати верифікації, яку проводить Міністерство фінансів.
Як наголошують фахівці Юридичного порадника для ВПО, верифікація — це комплекс заходів для перевірки достовірності даних, на підставі яких призначаються державні виплати. Саме верифікація допомагає визначити:
  • чи має людина право на допомогу;
  • чи відповідають надані дані дійсності;
  • чи правильно визначений розмір виплати.
Існує три види перевірки:
  • превентивна — проводиться у випадку звернення людини за виплатою;
  • поточна — систематично аналізує інформацію про отримувачів допомоги. Наприклад, під час отримання допомоги на проживання ВПО відбувається періодична «звірка» відповідності отримувача допомоги майновим критеріям (купівля валюти на суму понад 100 000 грн, наявність житла тощо) та перебування за кордоном понад встановлений строк;
  • ретроспективна — проводиться після припинення виплат.
Хто проводить верифікацію? Верифікацію проводить Міністерство фінансів (Мінфін), проте відомство самостійно у людей нічого не запитує — дані надходять від органів, що здійснюють виплати, або з державних реєстрів. За результатами перевірки Міністерство лише передає свої висновки та рекомендації до Пенсійного фонду, який і приймає остаточне рішення: призначати чи припиняти допомогу, перераховувати її або вимагати повернення надміру виплачених коштів.
Юристи наголошують: якщо людину зобов’язують повернути гроші, це завжди наслідок додаткової перевірки і підтверджених невідповідностей у наданих даних.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
