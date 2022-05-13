Що таке система прямого врегулювання збитків при ДТП, і хто цим може скористатися — Finance.ua

Що таке система прямого врегулювання збитків при ДТП, і хто цим може скористатися

Вчора 20:01 — Страхування

Що таке система прямого врегулювання збитків при ДТП, і хто цим може скористатися

Пряме врегулювання збитків (ПВЗ) — це система, в рамках якої постраждалий у ДТП отримує відшкодування за полісом ОСЦПВ від «своєї» страхової компанії, а не від компанії винуватця. У Моторному (транспортному) страховому бюро розповіли деталі про те, як працює ця система.

Система ПВЗ не вимагає від страхувальника укладати додаткові договори страхування, крім договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ).

переліком страховиків-членів МТСБУ, які є учасниками Угоди про пряме врегулювання збитків можна Ознайомитись з, які є учасниками Угоди про пряме врегулювання збитків можна за посиланням

Чим це корисно?

Для власників транспортних засобів:

у разі ДТП потерпілий має можливість звернутись за виплатою відшкодування до «своєї» страхової компанії для отримання відшкодування;

таким чином страхувальник має можливість вибрати страхову компанію, яка буде не тільки компенсувати збитки, відповідальним за які є страхувальник, але й компенсувати отримані страхувальником збитки в ДТП, відповідальним за яку є водій іншого транспортного засобу;

при цьому не доведеться «брати участі в лотереї», звертаючись за відшкодуванням до страховика, відповідального за ДТП.

Для страхових компаній:

страхові компанії зацікавлені залучати лояльних клієнтів, надаючи якісні послуги;

крім того, при участі в системі прямого врегулювання збитків страхові компанії мають можливість в рази підвищити ефективність регресної роботи.

Коли можна скористатись системою прямого врегулювання збитків?

Якщо ДТП сталося за участю виключно двох наземних ТЗ та є контактним (наявне зіткнення), незалежно від наявності або відсутності потерпілих, яким нанесено шкоду життю та здоров’ю.

На обидва ТЗ є діючий на момент ДТП договір ОСЦПВ та страховики обох учасників ДТП є учасниками Системи прямого врегулювання збитків.

Водій одного з ТЗ є повністю винним в ДТП (немає часткової відповідальності).



Наявна інформація у Страховика потерпілого щодо полісів учасників ДТП не є суперечливою в частині даних, на підставі яких ідентифікується забезпечений транспортний засіб (марка, тип, державний реєстраційний номерний знак) та визначаються наявність страхового забезпечення на дату ДТП, розмір франшизи та страхових сум.



Що ще треба знати?

Деякі особливості прямого врегулювання збитків:

при прямому врегулюванні відшкодовується тільки шкода, завдана майну;

ДТП може бути зафіксовано за допомогою Національної поліції або складено Європротокол (нема різниці з процедурою звичайної системи врегулювання збитків за договорами ОСЦПВ);

урегулювання збитку здійснюється на умовах договору ОСЦПВ укладеного особою, відповідальною за ДТП з своєю страховою компанією. Таким чином застосовується франшиза та страхова сума, вказані в такому договорі.



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