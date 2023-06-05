Що таке педагогічний стаж, і скільки років потрібно для виходу на пенсію — Finance.ua
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Що таке педагогічний стаж, і скільки років потрібно для виходу на пенсію

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Що таке педагогічний стаж, і скільки років потрібно для виходу на пенсію
Що таке педагогічний стаж, і скільки років потрібно для виходу на пенсію
Стаж педагогічної роботи — це загальна кількість відпрацьованих років у сфері освіти. Сума виплат буде залежати саме від того, скільки років стажу має конкретна людина.
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Як обчислюють педагогічний стаж

Насамперед зазначимо, що до педстажу входять усі професії педагогічних працівників: від вихователя в садочку до викладача вищих навчальних закладів.
Для обчислення педагогічного стажу працівник укладає договір з яким-небудь навчальним закладом. При цьому інша педагогічна діяльність не враховується при підрахунку. Якщо, наприклад, вчитель займається репетиторством додатково, то це не буде входити в його трудовий стаж.
До педагогічного стажу входять:
  • кількість відпрацьованих днів у сфері освіти або загальний трудовий стаж
  • безперервний стаж роботи для вчителів початкових класів

Яка сума «педагогічної» пенсії

Розмір пенсії визначається з урахуванням набутого страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачено страхові внески.
Крім того, якщо педагог виявить бажання, йому додатково врахують заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 30 червня 2000 року.

Чи можливо в цьому випадку вийти на пенсію за вислугою років

Така пенсія можлива незалежно від віку за наявності педагогічного стажу не менше 26 років 6 місяців.
До вислуги років враховується робота у закладах:
  • загальної середньої освіти на посадах вчителів, викладачів, вихователів, директорів та інших;
  • дошкільної освіти на посадах вихователів, музичних керівників, директорів (завідувачів) та інших;
  • позашкільної освіти на посадах художніх керівників, керівників, завідувачів, директорів та їх заступників.
Пенсія за вислугу років призначається за умови звільнення з посади, яка дає право на цей вид пенсії.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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