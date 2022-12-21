Що таке новий розділ на порталі Дія.Безбар'єрність і для кого він (відео) — Finance.ua

Що таке новий розділ на порталі Дія.Безбар'єрність і для кого він (відео) Сьогодні 12:40 — Казна та Політика

20 грудня перша леді Олена Зеленська та віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров презентували новий розділ на порталі Дія — Дія.Безбар’єрність.

Про це йдеться у відео

Як зазначила Олена Зеленська, люди старшого віку та молодь користуються і інтернетом, і держпослугами по-різному. Літні люди частіше зацікавлені у державних послугах, але мають складнощі з користуванням діджитальними порталами. У молоді все навпаки: молоді люди розуміють, як працює «Дія» та інші сервіси, але іноді навіть не думають шукати допомоги у держави під час важливих життєвих етапів (наприклад, підбір першої роботи, щеплення дитини). Отже, головна мета розділу «Дія. Безбар’єрність» — додати взаєморозуміння й людяності у спілкуванні з державою. Війна ставить нові питання щодня. Але й не знімає попередніх. Питання без відповідей — це бар’єр, перепона перед нашими надіями. Та завдання країни — ці бар’єри прибирати, і навіть війна тут не стане на заваді.

Що містить Дія.Безбар’єрність

Розділ Дія.Безбар’єрність містить статті, які будуть корисними для українців у різні періоди життя, та каталог державних послуг.

На порталі багато необхідної інформації для ВПО, людей з інвалідністю, батьків, літніх людей та шукачів роботи.

Наприклад, тут можна знайти інформацію, як користуватися електронною пенсійною книжкою, знайти роботу без досвіду, як оформити житлову субсидію чи що потрібно знати батькам новонародженої дитини.

Як повідомив Михайло Федоров, застосунком Дія користуються понад 18 мільйонів українців, ще 21,7 мільйона отримують державні послуги на порталі Дія. Наша мета — не тільки розвивати онлайн-сервіси, а й забезпечувати рівний доступ до технологій. Запуск порталу Дія.Безбар’єрність — важливий крок у цьому напрямі.

За 10 місяцців 1,4 млн українців за допомогою порталу Дія отримали статус внутрішньо переміщеної особи. Також нещодавно було запущено можливість скасувати статус ВПО, або змінити місце реєстрації.

Розділи в Дія.Безбар’єрність

ВПО (великий гід про статус ВПО, що він передбачає).

Людям з інвалідністю (як одержати допомогу з медициною, роботою).

Батькам (7 речей, про які не замислювалися молоді батьки, як стати на облік, якщо ти вагітна, тощо).

(7 речей, про які не замислювалися молоді батьки, як стати на облік, якщо ти вагітна, тощо). Літнім людям (як оформити пенсію онлайн, опанувати цифрові сервіси і т.і).

(як оформити пенсію онлайн, опанувати цифрові сервіси і т.і). Шукачам роботи (де шукати роботу, на роботі порушують права, де шукати захисту і т.)

Деякі матеріали в розділі Дія.Безбар’єрність присвячені питанням, яких часто немає на державних порталах.

Контент розподілений за трьома форматами:

гіди — відповіді на питання (наприклад, як знайти першу роботу чи знятися з обліку ВПО);

інструкції — допомога з конкретними питаннями (наприклад, як підготуватися до виїзду за кордон чи отримати пенсію);

особистий досвід — історії людей (наприклад, як підготуватися до пологового чи історії людей, які змінили професію після 60).

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