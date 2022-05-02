Що таке NFT і що можна продати як NFT — Finance.ua
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Що таке NFT і що можна продати як NFT

Вчора 20:03Фінтех і Картки
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Якщо пояснити, що таке NFT (англ. non-fungible token. У перекладі з англ. — «невзаємозамінний токен») простими словами — це сертифікат на право володіння яким-небудь цифровим активом. Найчастіше зображенням, музикою чи предметом у віртуальному світі. Цей сертифікат створюється на основі блокчейну, а значить, NFT неможливо підробити.
Якщо на основі блокчейну створюється криптовалюта, всі записи в блокчейн-ланцюжку (токени) рівнозначні та взаємозамінні, що логічно, кожна монета дорівнює будь-якій іншій монеті.
Для NFT все навпаки: кожен токен унікальний і не може бути замінений іншим. Тому технологія добре підходить для підтвердження права власності на твори мистецтва. NFT-токен унікальний, як і картина, написана художником.
Насправді створити NFT-токен можна для чого завгодно, просто найбільшою популярністю користуються саме зображення.
Що можна продати як NFT
Все, що завгодно, і це не жарт. Ось неповний перелік незвичайних NFT.
  • Цифровий туалетний папір бренду Charmin із США. Продано за $4100.
  • Віртуальна туалетна вода Cyber Eau de Parfum бренд Look Labs, 10 токенів якої продавалися по 1800 євро за токен. При цьому реальний флакон туалетної води лімітованої серії коштує 240 євро.
  • 9555 рядків коду, написаних «творцем інтернету» Тімоті Бернерсом-Лі в 1990 році. Продано на аукціоні Sotheby’s за $5,4 мільйона.
  • Перший твіт співзасновника Twitter Джека Дорсі було продано за $2,9 мільйона.
  • Віртуальну земельну ділянку в Snoopverse (метавсесвіті репера Снуп Дога, побудованому за допомогою The Sandbox) куплено за $450 тис. у грудні 2021 року.
З першого погляду може здатися, що купівля віртуальних активів — це якась безглузда дія, адже у реальному світі вони не несуть жодної практичної цінності.
Але ж ніхто не збирається клеїти на конверт марку «Британська Гвіана» вартістю $8 300 000 або пити колекційне вино Romanée-Conti Grand Cru 1945 року за $558 000.
Читайте більше в нашому матеріалі — Як заробити на NFT
За матеріалами: Finance.ua
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