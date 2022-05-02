Що таке NFT і що можна продати як NFT — Finance.ua

Що таке NFT і що можна продати як NFT

Вчора 20:03 — Фінтех і Картки

Якщо пояснити, що таке NFT (англ. non-fungible token. У перекладі з англ. — «невзаємозамінний токен») простими словами — це сертифікат на право володіння яким-небудь цифровим активом. Найчастіше зображенням, музикою чи предметом у віртуальному світі. Цей сертифікат створюється на основі блокчейну, а значить, NFT неможливо підробити.

Якщо на основі блокчейну створюється криптовалюта, всі записи в блокчейн-ланцюжку (токени) рівнозначні та взаємозамінні, що логічно, кожна монета дорівнює будь-якій іншій монеті.

Для NFT все навпаки: кожен токен унікальний і не може бути замінений іншим. Тому технологія добре підходить для підтвердження права власності на твори мистецтва. NFT-токен унікальний, як і картина, написана художником.

Насправді створити NFT-токен можна для чого завгодно, просто найбільшою популярністю користуються саме зображення.

Що можна продати як NFT

Все, що завгодно, і це не жарт. Ось неповний перелік незвичайних NFT.

Цифровий туалетний папір бренду Charmin із США. Продано за $4100.

Віртуальна туалетна вода Cyber Eau de Parfum бренд Look Labs, 10 токенів якої продавалися по 1800 євро за токен. При цьому реальний флакон туалетної води лімітованої серії коштує 240 євро.

9555 рядків коду, написаних «творцем інтернету» Тімоті Бернерсом-Лі в 1990 році. Продано на аукціоні Sotheby’s за $5,4 мільйона.

Перший твіт співзасновника Twitter Джека Дорсі було продано за $2,9 мільйона.

Віртуальну земельну ділянку в Snoopverse (метавсесвіті репера Снуп Дога, побудованому за допомогою The Sandbox) куплено за $450 тис. у грудні 2021 року.

З першого погляду може здатися, що купівля віртуальних активів — це якась безглузда дія, адже у реальному світі вони не несуть жодної практичної цінності.

Але ж ніхто не збирається клеїти на конверт марку «Британська Гвіана» вартістю $8 300 000 або пити колекційне вино Romanée-Conti Grand Cru 1945 року за $558 000.

Читайте більше в нашому матеріалі — Як заробити на NFT

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