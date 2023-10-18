Що таке консервативні інвестиції — Finance.ua

Що таке консервативні інвестиції Сьогодні 08:00 — Валюта

Що таке консервативні інвестиції

Консервативні інвестиції — це вкладення, спрямовані на збереження капіталу та мінімізацію ризику. Для інвестора, який їх обирає, прибуток не в пріоритеті.

Такі інструменти можуть бути цікавими у низці випадків:

1) Надзвичайна ситуація. В умовах війни чи інших надзвичайних подій примноження капіталу стає неактуальним, натомість, головне — зберегти наявні заощадження.

2) Відсутність часу та знань для інвестицій. Активний пошук перспективних інструментів потребує значного особистого залучення інвестора, на що готові піти далеко не всі.

3) Літній вік інвестора. Чим молодша людина, тим легше вона може ризикувати заощадженнями, але з наближенням до пенсії — у випадку втрати коштів знову зібрати їх буде складніше.

4) Незначні заощадження. Втрата частини коштів людиною, яка має значні ресурси, не призведе до фінансової катастрофи, але якщо грошей обмаль, то і негативні наслідки будуть суттєвішими.

5) Великі заощадження. Інвесторам, які вже вирішили свої фінансові питання, немає сенсу ризикувати грошима, аби заробити ще більше.

Чимало інвесторів розглядають консервативні інвестиції як один із елементів своєї стратегії. Частину коштів вони спрямовують в агресивні і ризиковані інструменти, щоб більше заробити, а решту — тримають у безпечнішій гавані.

Варіанти консервативних інвестицій

Готівкова валюта

Найпопулярніший спосіб тримати заощадження в Україні — це купівля валюти. Переважно, це долар , і значно рідше — євро, інші валюти як інвестиційні, зазвичай, не розглядаються.

Досвід попередніх років доводить правильність цієї стратегії. У вересні 1996 року, під час введення в обіг гривні, її офіційний курс до американського долара становив 1,76, зараз — 36,57. Таким чином, за цей період національна валюта знецінилася більш ніж у 20 разів. Людина, яка придбала тоді долари на 1 тис. грн, зараз могла б їх обміняти на 20 тис. грн (якщо враховувати готівковий курс — ще більше).

Ще одна перевага валюти — висока ліквідність — її можна легко обміняти на гривню. Крім цього, її легко перевозити, за кордон можна вивозити валюти в еквіваленті 10 тис. євро без необхідності декларування.

Основна проблема валютних заощаджень — та ж таки інфляція, яка останнім часом сильно прискорилась і у США, і в Єврозоні. Відповідно, гроші «під матрацом» постійно знецінюються. Наприклад, починаючи зі згаданого 1996 року, середня інфляція в США становила 2,52% на рік, тобто придбані тоді долари вже втратили майже половину своєї купівельної спроможності.

Інші проблеми, пов’язані з готівковою валютою, — ризики її крадіжки, пошкодження або втрати.

Облігації та депозити

Ці інструменти мають багато спільного. В обох випадках інвестор отримує наперед обумовлений прибуток. Також держава гарантує як виплати за облігаціями, так і повернення 100% депозитів у випадку банкрутства банку.

Основна ж перевага облігацій — відсутність оподаткування та вища дохідність. Лише поодинокі банки пропонують ставки за вкладами, які вищі за відсотки за ОВДП, але в одному з попередніх матеріалів «Мінфін» вже перерахував реальні прибутки від цих інструментів — і облігації виявились вигіднішими.

Нерухомість

Нерухомість — один із традиційних варіантів інвестицій у всьому світі. З одного боку, цей інструмент забезпечує максимальну надійність збереження активів, а з іншого — ринок демонструє стрімке зростання. Так, минулого року вартість нерухомості в середньому у світі зростала на 6%.

В Україні ситуацію ускладнює війна, але і в нас оцінки ринку нерухомості досить позитивні.

Серед переваг інвестицій у нерухомість — можливість здавати житло в оренду та отримувати стабільний прибуток. Водночас, це може вимагати залучення значних зусиль і часу власника житла.

Популярні до повномасштабного вторгнення інвестиції в житло на етапі котловану зараз є менш актуальними. Значна частина забудовників заморозили такі проєкти, і зосереджуються на ЖК із високою ступінню готовності. Тому експерти радять надавати перевагу саме таким будинкам.

Золото

Золото використовується, як платіжний засіб вже понад 4 тисячі років, що робить його одним із найнадійніших інструментів інвестицій. Йому часто віддають перевагу ті, хто не довіряє фінансовій системі або просто намагається сховатись від знецінення фіатних грошей.

Але останній час дорогоцінний метал не демонструє значного зростання. З початку року він подорожчав лише на 2%, поступаючись інфляції у США. Та й загалом, упродовж останніх 3 років його ціна перебуває в одному коридорі.

Крім того, купучи золото в Україні, варто враховувати досить суттєві спреди. Найкраща ціна, за якою можна купити золотий злиток вагою 1 тройську унцію, — 76,2 тис. грн, а продати його вдасться лише за 71,6 тис. грн.

Міжнародний фондовий ринок

Інвестиції у акції надійних компаній — один із найпопулярніших інструментів консервативних інвестицій у США та ЄС. Водночас у нас він менш поширений, насамперед, через складність використання, а після початку повномасштабної війни — через обмеження переказу валюти за кордон. Поповнити рахунок брокера зараз можна або з-за кордону, або через сервіс переказів, на кшталт Wise чи Revolut.

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