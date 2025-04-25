Що робити зі знищеними обстрілами автомобілями — пояснення МВС Сьогодні 21:07 — Технології&Авто

Що робити зі знищеними обстрілами автомобілями — пояснення МВС

Міністерство внутрішніх справ України надало офіційне роз’яснення щодо дій, які слід вжити власникам автомобілів, знищених під час бойових дій або внаслідок обстрілів. Попри непридатність до експлуатації, такий транспорт юридично залишається зареєстрованим, доки не буде офіційно вибракований.

Що таке вибракування?

Це процедура зняття автомобіля з державної реєстрації у разі, якщо його неможливо відновити або експлуатувати. Як зазначають у Головному сервісному центрі МВС, ця послуга є безкоштовною і займає один робочий день за умови надання повного пакета документів.

Які документи потрібні?

Для вибракування власник повинен звернутися до будь-якого сервісного центру МВС з наступними документами:

паспорт або ID-картка з інформацією про місце проживання;

ІПН (облікова картка платника податків);

свідоцтво про реєстрацію авто (якщо збереглося);

номерні знаки (за наявності);

за відсутності документів — довідка від правоохоронних органів про відкриття чи відмову у відкритті кримінального провадження.

У разі, якщо власник не може з’явитися особисто, процедуру може здійснити представник на підставі нотаріальної довіреності.

Чи можна потім відновити реєстрацію?

Після вибракування автомобіль вважається юридично знищеним. Його повторна реєстрація можлива лише за рішенням суду. Важливо також враховувати, що процедура не доступна, якщо транспортний засіб перебуває під арештом або у розшуку.

«Про компенсації за знищене авто наразі не йдеться. Йдеться лише про юридичну фіксацію його вибракування з обліку,» — йдеться у повідомленні МВС.

Ця інструкція дозволить спростити бюрократичну процедуру для тих, хто втратив своє авто через війну, і звільнить від подальших зобов’язань, пов’язаних з реєстраційним статусом транспортного засобу.

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MMR За матеріалами:

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