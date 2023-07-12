Що робити з COVID-сертифікатами після скасування карантину — Finance.ua

Що робити з COVID-сертифікатами після скасування карантину Сьогодні 19:14 — Особисті фінанси

Що робити з COVID-сертифікатами після скасування карантину

З 1 липня 2023 року в Україні більше не діють обмеження у зв’язку з пандемією COVID-19. Це означає, що носіння масок і перевірка сертифікатів про вакцинацію не є необхідними.

Про це пише МОЗ у Facebook.

У яких випадках сертифікат ще може знадобитися

Надавати документ для відвідувань публічних місць більше не потрібно. Проте кожна держава самостійно ухвалює рішення про запровадження карантинних обмежень, тому перед поїздкою за кордон перевірте умови для в'їзду.

Так, більшість європейських країн зняли карантинні обмеження при перетині кордону. Проте більш віддалені держави та острови можуть все ще вимагати чи негативний ПЛР-тест, чи сертифікат про вакцинацію. Це, зокрема, стосується Сейшельських і Багамських островів, Танзанії, Тунісу.

Чи продовжувати вакцинацію

Вакцинація проти COVID-19 може бути проведена згідно з рішенням лікаря та за бажанням пацієнта. Вона є рекомендованою, але зовсім не обов’язковою.

В Україні пацієнти можуть отримати передусім базовий курс вакцинації.

Для відновлення імунного захисту проти COVID-19 організму в МОЗ рекомендують отримати бустерні дози. Наразі це може бути два курси ревакцинації.

Чи потрібен негативний результат тесту на COVID-19 у разі госпіталізації

Скасування карантинних обмежень не означає повне зникнення вірусу. Тому якщо вам необхідно планово госпіталізуватися, потрібно проводити тестування на COVID-19.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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