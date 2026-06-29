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Що робити, якщо зникли речі з камери схову в супермаркеті

Особисті фінанси
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Камери схову в магазині
Камери схову в магазині
Камери схову в супермаркетах є зручним способом тимчасово залишити особисті речі під час покупок, однак це не є обов’язком відвідувача. А на випадок зникнення речей з комірки закон передбачає чіткий механізм дій і право на відшкодування збитків.
Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Що робити, якщо зникли речі з камери схову у супермаркеті

Крок 1. Негайно повідомте адміністрацію та викличте поліцію

У першу чергу варто одразу звернутися до адміністрації магазину та повідомити про зникнення речей. Паралельно фахівці рекомендують викликати поліцію, щоб зафіксувати факт інциденту офіційно.
Важливо не залишати ситуацію без документального оформлення: саме фіксація поліцією стане основним доказом у разі подальшого спору. Працівники правоохоронних органів мають зафіксувати обставини події та опитати свідків, якщо такі є.

Крок 2. Детально опишіть зниклі речі

Під час спілкування з поліцією необхідно максимально точно відтворити вміст сумки або пакета, який ви залишали у камері схову.
Слід згадати всі речі, навіть дрібні, та, за можливості, вказати їхню приблизну вартість. Це допоможе правильно зафіксувати розмір потенційних збитків і надалі підтвердити ваші вимоги.
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Крок 3. Вимагайте відшкодування або звертайтесь до суду

Відповідно до частини 3 статті 937 Цивільного кодексу України, відповідальність за збереження речей у камері схову несе адміністрація закладу. У разі втрати майна вона зобов’язана відшкодувати його вартість у повному обсязі.
Якщо магазин відмовляється компенсувати збитки добровільно, споживач має право звернутися до суду з позовом про відшкодування. У такому випадку ключовими доказами стануть заява до поліції, пояснення та будь-які документи, що підтверджують факт зберігання речей у камері схову.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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