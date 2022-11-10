Що робити, якщо зник зв’язок — Finance.ua

Що робити, якщо зник зв’язок Сьогодні 10:03 — Особисті фінанси

Відключення електроенергії в Україні, на жаль, вже стали буденщиною — українці призвичаїлися. Однак, багато дискомфорту створює відсутність інтернету — як стаціонарного, так і мобільного. Адже інтернет — це не лише милі тік-токи з котиками, це насамперед робота, навчання, банківські операції, навігація тощо.

Особливо відчутно «зачепило» інтернет — він або повністю зникав, або ж його швидкість з 4G падала до EDGE. Це спостерігається й досі. Загострюється ж проблема саме під час відключень електроенергії, і багатьох українців цікавить, чому так відбувається.

Чому зникає зв’язок, коли вимикається електроенергія

Обладнання, з якого власне і складається базова станція, не працює без електрики. Коли вишка вимикається, ви, грубо кажучи, віддаляєтеся від антени. Сигнал слабшає, а потім узагалі зникає. Це стосується як інтернету, так і зв’язку.

«Базові станції оснащені резервними джерелами живлення. Це акумуляторні батареї, які автоматично вмикаються, коли припиняється централізоване електроживлення. У середньому вони здатні забезпечувати автономну роботу базової станції від двох до п’яти годин за умови повної зарядки. Якщо батарея витратила заряд, їй потрібен тривалий час для підзарядки», — пояснили Finance.ua в компанії lifecell.

У Київстар додають, що навантаження на мережу зменшує термін автономної роботи. Та просять абонентів обмежити спілкування, коли воно не є життєво важливим.

Що робити, якщо зник зв’язок

Коли зникає електрика, перше, що радять наші співрозмовці з компаній-операторів, — зменшити споживання мобільного інтернету, бо це дозволить батареям на базових станціях довше працювати.

«У період блекауту краще користуватися послугами SMS та месенджерів, які поглинають менше ресурсів, ніж мобільний інтернет (ідеться про повноцінну роботу мережі, коли ви завантажуєте щось через браузер або стрімінгові платформи. — Ред.)», — пояснюють в компанії lifecell.

Вони ж пропонують встановити месенджер BiP і за можливості знайти Wi-Fi. Мовляв, з функцією BiP In та BiP Out абоненти, підключившись до Wi-Fi, можуть телефонувати на будь-які номери в Україні — навіть на стаціонарні та ті мобільні, на яких BiP не встановлений.

Ми в редакції не тестували таку можливість, але комусь вона може стати в пригоді. Як протестуєте — пишіть у коментарях, що з цього вийшло.

«Для того, щоб смартфон не перетворився на „цеглину в кишені“, є сенс заздалегідь звантажити полегшені версії застосунків: Facebook Lite, Messenger Lite, Google Go, Google Maps Go тощо, які здатні працювати навіть за мінімальної швидкості мобільного інтернету на 3G і навіть 2G. Також можна увімкнути функцію офлайн-роботи в Google maps та завантажити потрібні мапи за наявності мережі. Крім того, в месенджерах доцільно відключити автоматичне завантаження мультимедійних повідомлень і відтворення потокового відео. Це дозволить зменшити навантаження на базові станції та продовжить роботу батареї смартфона», — додають в Київстарі.

Головне — не забувати про національний роумінг і не зловживати передачею даних: фотографії, відео, голосові повідомлення й інший «важкий» контент за таких обставин краще не передавати, обмежтесь базовим функціоналом.

Також варто скоротити обсяг ваших повідомлень — не потрібно писати есей на тему, як минув ваш ранок, одним повідомленням, краще розбити його на речення, а то й слова-символи: наприклад, так — це +, а ні — це -.

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