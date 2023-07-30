Що робити, якщо вам відмовляються продати товар за ціною, вказаною у ціннику — Finance.ua

Що робити, якщо вам відмовляються продати товар за ціною, вказаною у ціннику Сьогодні 13:12 — Особисті фінанси

Що робити, якщо вам відмовляються продати товар за ціною, вказаною у ціннику

Що б вам не говорив касир, платіть за ціною, вказаною на ціннику. Якщо він не згоден — кличте адміністратора.

Якщо не допомогло й це — сміливо викликайте поліцію. Від якої вимагайте складання протоколу про адміністративне правопорушення, вчинене щодо вас працівниками магазину, за фактом обрахунку покупця. Тому що у цій ситуації правда однозначно за покупцем. І вас однозначно обраховують, навіть якщо це роблять неумисно.

Крім того, звичайно у супермаркетах є телефони так званої «гарячої лінії», дзвінок на яку допомагає у 99% випадків.

Якщо ж цього недостатньо, або це не супермаркет і телефону там нема, тоді можна звернутися зі скаргою до органів Держпродспоживслужби у відповідному регіоні.

Для того, щоб ваше звернення було ефективним, збережіть чек і сфотографуйте цінник, який викликав проблему.

І пам’ятайте: у даній ситуації правда однозначно на вашому боці. Єдине — чи готові ви витрачати свій час, доводячи її.

Читати більше в нашій новій статті:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.