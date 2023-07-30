Що робити, якщо вам відмовляються продати товар за ціною, вказаною у ціннику — Finance.ua
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Що робити, якщо вам відмовляються продати товар за ціною, вказаною у ціннику

Особисті фінанси
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Що робити, якщо вам відмовляються продати товар за ціною, вказаною у ціннику
Що робити, якщо вам відмовляються продати товар за ціною, вказаною у ціннику
Що б вам не говорив касир, платіть за ціною, вказаною на ціннику. Якщо він не згоден — кличте адміністратора.
Якщо не допомогло й це — сміливо викликайте поліцію. Від якої вимагайте складання протоколу про адміністративне правопорушення, вчинене щодо вас працівниками магазину, за фактом обрахунку покупця. Тому що у цій ситуації правда однозначно за покупцем. І вас однозначно обраховують, навіть якщо це роблять неумисно.
Крім того, звичайно у супермаркетах є телефони так званої «гарячої лінії», дзвінок на яку допомагає у 99% випадків.
Якщо ж цього недостатньо, або це не супермаркет і телефону там нема, тоді можна звернутися зі скаргою до органів Держпродспоживслужби у відповідному регіоні.
Для того, щоб ваше звернення було ефективним, збережіть чек і сфотографуйте цінник, який викликав проблему.
І пам’ятайте: у даній ситуації правда однозначно на вашому боці. Єдине — чи готові ви витрачати свій час, доводячи її.
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Вартість товару на ціннику та в чеку відрізняється: що робити?

За матеріалами:
Finance.ua
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