Що робити, якщо у винуватця ДТП немає автоцивілки — Finance.ua

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Що робити, якщо у винуватця ДТП немає автоцивілки

Страхування
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Що робити, якщо у винуватця ДТП немає автоцивілки
Що робити, якщо у винуватця ДТП немає автоцивілки
Якщо у винуватця ДТП немає автоцивілки або поліс прострочений, відшкодовувати збитки потерпілому буде Моторне (транспортне) страхове бюро України.
Про це повідомляє Національний банк України.

Як отримати відшкодування в разі відсутності автоцивілки у винуватця ДТП

При настанні ДТП необхідно:
  1. Викликати поліцію та швидку допомогу, якщо є потерпілі, виконувати інші обов’язки, передбачені Правилами дорожнього руху.
  2. Зафіксувати місце ДТП. Сфотографуйте пошкодження, розміщення автомобілів інші обставити.
  3. Невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів з дня настання ДТП, звернутися до МТСБУ письмово з повідомленням про ДТП будь-яким зручним способом. Зразок повідомлення про ДТП можна знайти на офіційному сайті МТСБУ.

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Після направлення повідомлення про ДТП варто зберігати пошкоджене майно (транспортні засоби) у такому стані, в якому воно знаходилося після дорожньо-транспортної пригоди, до тих пір, поки його не огляне призначений МТСБУ представник, а також забезпечити йому можливість провести огляд пошкодженого майна (транспортного засобу).
Також важливо, щоб у потерпілого був чинний страховий поліс автоцивілки.
Після того, як МТСБУ виплатить відшкодування потерпілому, МТСБУ буде вимагати відшкодування від винуватця ДТП.

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За матеріалами:
Finance.ua
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