Що робити, якщо переказали кошти на стару або закриту картку

Що робити, якщо переказали кошти на стару або закриту картку
Що робити, якщо переказали кошти на стару або закриту картку
Переказ коштів на картку, якою ви вже не користуєтеся, — поширена проблема після перевипуску або закриття рахунку. Із посиланням на статтю Finance.ua розповідаємо, що відбувається з грошима в таких випадках і чи варто хвилюватися.

Якщо гроші надіслали на стару картку

Коли картковий рахунок не змінюється, а стара картка лише перевипущена, банк зазвичай автоматично зараховує переказ на нову активну картку, прив’язану до цього рахунку. У більшості випадків кошти надходять протягом доби, хоча іноді можливі затримки.
Така схема працює в багатьох українських банках, зокрема в monobank і ПриватБанку. Водночас у ПриватБанку є нюанс: автоматичне перенаправлення відбувається лише тоді, коли переказ здійснено з картки або рахунку цього ж банку. Якщо ж гроші надійшли з іншого банку, їх повернуть відправнику протягом 1−3 днів.

Якщо гроші надіслали на закритий картковий рахунок

У разі, коли картковий рахунок уже закритий, переказ не буде зарахований. Банк відхилить операцію, а кошти автоматично повернуться відправнику. Це стандартна практика для більшості українських банків.
Процес повернення зазвичай триває від трьох до п’яти діб. Цей час потрібен для обробки транзакції та завершення фінансових процедур.
Як пришвидшити повернення коштів

Щоб скоротити строки повернення, відправнику варто звернутися до свого банку й повідомити, що переказ було здійснено на закритий рахунок. Під час звернення бажано вказати суму, дату та час операції.

Чи можна втратити гроші

Навіть якщо кошти були надіслані на стару або закриту картку, вони не зникають. У будь-якому випадку гроші повернуться відправнику, хоча це може зайняти певний час.
Детальніше про те, що робити, якщо виплати чи зарплата прийшли на закритий картковий рахунок, читайте у статті за посиланням.
Payment systems