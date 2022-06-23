Що робити, якщо криптобіржа заблокувала транзакцію або рахунок — Finance.ua

Що робити, якщо криптобіржа заблокувала транзакцію або рахунок Вчора 21:42 — Фінтех і Картки

Що робити, якщо криптобіржа заблокувала транзакцію або рахунок

Зі зростанням популярності криптовалют регулятори все уважніше звертають увагу на Bitcoin-біржі, а останні ретельніше відстежують перекази. На тлі цього випадки блокування чи заморожування платформами транзакцій та рахунків почастішали.

Адвокат юридичної фірми Juscutum Андрій Марциняк розповів у коментарі ForkLog, чому криптовалютні майданчики блокують кошти користувачів та що робити, якщо це сталося з вами.

Чому біржа заморозила/заблокувала рахунок чи транзакцію

Найпоширеніша причина блокування активів — «підозрілі» транзакції. До таких можуть віднести:

операції з криптовалютами, придбаними незаконним шляхом. Наприклад, внаслідок шахрайства чи нелегальної діяльності (так звані «брудні» криптоактиви);

транзакції, пов’язані з переведенням на криптогаманець занадто великої для конкретного користувача суми в криптовалюті.

Що робити, якщо рахунок заблокували

По-перше, слід оперативно розпочати комунікацію із службою підтримки. Ініціатива може виходити як від біржі, і від самого клієнта.

Іноді після блокування торговий майданчик відразу надсилає листа з відповідною вимогою. Це може бути як запит на пояснення цілей тієї чи іншої транзакції, так і вказівку вивести свої криптоактиви у зв’язку з закриттям рахунку без пояснення причин.

«На даному етапі критично важливо відповідати якнайшвидше. Навіть якщо вам нічого відповісти „по суті“, треба в будь-якому разі написати листа», — наголосив Марциняк.

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Зміст відповіді може бути таким:

«Ваш лист отримано. Прошу надати час для збору інформації та/або залучення юриста для надання відповідей на ваші запитання».

Затримка з боку клієнта лише посилить підозри на біржі, що може ускладнити процедуру розблокування.

По-друге, варто спробувати визначити причину заморожування транзакції чи блокування рахунку.

«Чому саме „спробувати“? Тому що в деяких випадках біржа не має права розкривати причини блокування рахунку/транзакції», — зазначив юрист.

Переважно це пов’язано з розслідуваннями, що проводяться правоохоронними органами щодо криптоактивів, які є на рахунку клієнта на біржі.

Працює це так: платформа отримує запит від правоохоронців із проханням заморозити певну транзакцію/рахунок на певний період. Причини блокування в таких випадках не розкриваються, оскільки власника рахунку можуть підозрювати у скоєнні розслідуваного правопорушення.

Якщо ж біржа роз’яснить причини блокування, стане зрозумілим, які документи слід надати для зняття обмежень.

По-третє, необхідно бути готовим надати підтвердження джерел доходів (proof of funds). Вони мають бути пропорційні заблокованим сумам. Крім того, документи мають чітко та зрозуміло описувати суть діяльності користувача.

«Якщо ви знаєте, що вам має надійти велика сума коштів у криптовалюті, краще заздалегідь підготувати документи, які б підтверджували законність операції», — зазначив Марциняк.

Такими документами можуть бути, наприклад, договір про продаж майна, кошти від якого ви переводите у криптовалюти, витяг з банківського рахунку, довідка про доходи тощо.

Під час комунікації з біржею важливо не нашкодити собі, наголосив юрист:

«Наприклад, говорити про те, що користуєтеся рахунком, створеним на ім’я своєї бабусі та верифікованим від її імені — погана ідея. Практично на всіх біржах існує правило про те, що криптоактиви повинні належати безпосередньо тій людині, яка проходила KYC-процедуру, тобто власнику рахунку на біржі».

Попередній збір документів, їх оперативне надання майданчику на запит приведе до більш швидкого розморожування рахунку та/або транзакції.

«Максимальна прозорість операцій та підготовка зможуть убезпечити ваші криптоактиви та зберегти ваші нерви», — підсумував Марциняк.

До речі, на платформі aStake можна пасивно заробляти на криптовалюті без технічних знань та спеціального обладнання з мінімальними інвестиціями від $15.

Forklog За матеріалами:

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