Що робити водієві після вилучення посвідчення

Позбавлення водія права керування транспортними засобами здійснюється виключно на підставі рішення суду та відповідно до законодавства України. Після ухвалення судового рішення працівники Національної поліції України у визначені строки вилучають посвідчення водія та надсилають його до територіального сервісного центру МВС за місцем проживання особи, зазначеним у рішенні суду. Після цього працівники ТСЦ МВС вносять інформацію про позбавлення права керування до Єдиного державного реєстру МВС.

Вилучене посвідчення водія зберігається у територіальному сервісному центрі МВС до моменту, коли особа особисто звернеться з необхідними документами для складання теоретичного та практичного іспитів з метою його повернення.

У разі якщо судове рішення, яке вже набрало законної сили, з певних причин не надійшло або надійшло із затримкою до Національної поліції, громадянину рекомендують самостійно отримати в суді копію рішення, завірену печаткою.

Таку копію необхідно передати до підрозділу адміністративної практики НПУ. Після цього поліцейські передають документ до ТСЦ МВС. Лише після отримання рішення суду адміністратори сервісного центру вносять відповідні відомості до Єдиного державного реєстру МВС.

Коли посвідчення водія не повертається

Посвідчення водія, отримане вперше строком на два роки, не повертається особі, яку позбавили права керування. Виняток становлять випадки, передбачені частиною третьою статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Після набрання чинності судовим рішенням таке посвідчення вважається недійсним. Відомості про це вносяться до Єдиного державного реєстру МВС, а сам документ вилучається та передається для знищення до сервісного центру МВС за місцем проживання особи, зазначеним у судовому рішенні.

Повернення посвідчення з тимчасово окупованих територій

Для громадян, зокрема внутрішньо переміщених осіб, діє спрощений порядок повернення вилученого посвідчення водія, яке зберігалося в ТСЦ МВС на тимчасово окупованій території.

Відповідно до законодавства, під час дії воєнного стану в Україні, а також протягом трьох місяців після його припинення або скасування, повернути посвідчення водія можна в будь-якому територіальному сервісному центрі МВС незалежно від місця зберігання документа.

Інформація про недійсність вилученого посвідчення обов’язково вноситься до Єдиного державного реєстру МВС.

Як відновити право керування після позбавлення

Після завершення строку позбавлення права керування для його відновлення необхідно:

пройти позачерговий медичний огляд;

повторно пройти повний курс навчання в автошколі (теоретичну та практичну підготовку);

скласти теоретичний і практичний іспити в територіальному сервісному центрі МВС.

У такому випадку нове посвідчення водія вважається отриманим уперше та видається строком на два роки.

Якщо посвідчення втрачено або знищено

Якщо у водія, позбавленого права керування, вилучене посвідчення було втрачено або знищено, йому оформлюється нове посвідчення водія, зокрема електронне без виготовлення пластикового бланка.

Оформлення можливе лише після успішного складання теоретичного та практичного іспитів.

