Що робити військовим, якщо банк відмовив у кредиті — Finance.ua

Що робити військовим, якщо банк відмовив у кредиті Сьогодні 18:12 — Кредит&Депозит

Деякі військові в Україні стикаються з тим, що банки не видають їм кредити. Економіст і колишній заступник голови правління НБУ Олександр Савченко заявив, що такі відмови — поодинокі випадки, а не системне явище.

В ефірі Громадського радіо він зазначив, що відмови можуть бути пов’язані з недостатньо чітким регламентом і процедурою ідентифікації клієнта.

«Важливим моментом є те, що в міжнародній практиці існує правило, згідно з яким дохід позичальника має бути вдвічі більшим за його витрати, інакше банк може відмовити в наданні кредиту. Зокрема, у випадку з військовими, якщо їхній дохід не дозволяє покрити щомісячні виплати, банківські працівники можуть заблокувати таку операцію через високий рівень ризику», — пояснив Савченко.

За його словами, якщо військовий стикається з необґрунтованою відмовою від банку, то він може звернутися зі скаргою до НБУ.

«Контрольний орган над комерційними банками, який має захищати права споживачів, — це Національний банк. Можна поскаржитися в Національний банк щодо роботи того чи іншого банку або працівника», — порадив Савченко.

Крім того, він нагадав, що людина може звернутися в інший банк.

«Йти в інший банк і намагатися там отримати аналогічну послугу. На жаль, це ринок», — підсумував експерт.

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УНІАН За матеріалами:

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