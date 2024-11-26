Що робити військовим, якщо банк відмовив у кредиті — Finance.ua
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Що робити військовим, якщо банк відмовив у кредиті

Кредит&Депозит
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Деякі військові в Україні стикаються з тим, що банки не видають їм кредити. Економіст і колишній заступник голови правління НБУ Олександр Савченко заявив, що такі відмови — поодинокі випадки, а не системне явище.
В ефірі Громадського радіо він зазначив, що відмови можуть бути пов’язані з недостатньо чітким регламентом і процедурою ідентифікації клієнта.
«Важливим моментом є те, що в міжнародній практиці існує правило, згідно з яким дохід позичальника має бути вдвічі більшим за його витрати, інакше банк може відмовити в наданні кредиту. Зокрема, у випадку з військовими, якщо їхній дохід не дозволяє покрити щомісячні виплати, банківські працівники можуть заблокувати таку операцію через високий рівень ризику», — пояснив Савченко.
За його словами, якщо військовий стикається з необґрунтованою відмовою від банку, то він може звернутися зі скаргою до НБУ.
«Контрольний орган над комерційними банками, який має захищати права споживачів, — це Національний банк. Можна поскаржитися в Національний банк щодо роботи того чи іншого банку або працівника», — порадив Савченко.
Крім того, він нагадав, що людина може звернутися в інший банк.
«Йти в інший банк і намагатися там отримати аналогічну послугу. На жаль, це ринок», — підсумував експерт.
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За матеріалами:
УНІАН
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