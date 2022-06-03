Що робити тим, хто не може віддати кредити: процедура банкрутства під час війни — Finance.ua

Що робити тим, хто не може віддати кредити: процедура банкрутства під час війни

Вчора 19:01 — Особисті фінанси

Що робити тим, хто не може віддати кредити: процедура банкрутства під час війни

Для тих, чий кредит або інший борг сягнув і перевищив показник у 180 тисяч грн, є спосіб відтермінувати його сплачення — визнання себе банкрутом.

Про те, як правильно отримати додатковий час на сплачення боргу, розповіли фахівці центру безоплатної правової допомоги.

Процедура визнання фізичної особи або ФОП банкрутом стала доступна лише в середині 2019 року. До цього така змога була лише у юридичних осіб.

Якщо фізична особа або підприємець не може виплатити борг, вона має звернутися до господарського суду за місцем проживання або реєстрації із заявою про відкриття справи про неплатеспроможність.

Це можливо, якщо:

заборгованість не менше 30 мінімальних розмірів зарплати;

боржник припинив виплачувати кредити або інші планові платежі в розмірі 50% місячного обсягу платежів;

винесено постанову про відсутність майна у такой особи, за яким може бути звернуто стягнення за борговими зобов’язаннями;

інші обставини, які підтверджують неможливість виплачувати борги.



Далі суд відкриває провадження. Якщо наявні всі 4 вищезазанчені обставини, то вводиться мораторій на 120 діб — до моменту, коли буде ухвалено остаточне рішення у справі. В цей час зупиняється дія виконавчих проваджень, грошових зобов’язань та нарахування штрафів за несвоєчасне погашення боргу.

Які документи можуть підтвердити підстави для банкрутства

документи, які підтверджує або спростовує у боржника статус ФОП. Додається список боржників з зазначенням суми грошових вимог кредиторів. Окремо зазначається сума за кожним кредитором і їхні ідентифікуючі дані. Це потрібно для того, щоб суд зміг реструктуризувати борг;

опис майна-боржника та декларація про майновий стан. Це для того, щоб розуміти — як боржник збирається погасити грошові зобов’язання. Тобто наявність майна — рухомого або нерухомого — свідчить про те, що ви можете продати його та сплатити кредит;

документи, підтверджуючі вчинення певних правочинів — наприклад, кредитні договори;



копія трудової книжки;



інформація щодо відсутності, наявності та погашення судимості за економічні злочини;

будь-які інші документи, які можуть підтвердити підстави для визнання людини неплатоспроможною.



Визнання особи неплатоспроможною не звільняє її від сплачування боргу, але дозволяє відтермінування.

План реструктуризації боргу

Фізична особа або підприємець має надати суду план, як він буде виплачувати борги. Це може бути продаж майна, виконання певних робіт, відстрочення/розстрочення або упрощення боргу — якщо ваш кредитор погодиться на такі умови. Також це може бути виконання зобов’язань близькими або третіми особами, отримання поруки або гарантії. Але при цьому ви все одно маєте виплачувати борг тому, хто бере за вас зобов’язання.

Затвердження плану реструктуризації боргу — це процедура, яка йде паралельно судовому процесу. Є ще один шлях вирішення проблеми — заключення мирової угоди.

Всі ці процедури стосуються кредитів сумою більше 180 тисяч грн. Але вони не стосуються:

справ зі стягнення аліментів

компенсації шкоди, заподіяної життю та здоров’ю громадян. Наприклад, якщо вас визнали винним у кримінальному правопорушенні.

Слід розуміти, що визнання банкрутства може мати негативні наслідки — як мінімум, зіпсовану кредитну історію на найближчий час. Тому якшо маєте не такі великі борги, подумайте про те, щоб не доводити їх до 180 тисяч грн.

Один із «робочих» варіантів, який можна використовувати, — це кредитні канікули. На жаль, сьогодні в деяких компаніях така можливість добігає кінця. У більшості тих, хто продовжує програму, кредитні канікули надаються на час воєнного стану + 30 днів. Але боржники також мають пропонувати свій план реструктуризації боргу.

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