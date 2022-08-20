Що робити під час ДТП за кордоном – поради експертки — Finance.ua

Що робити під час ДТП за кордоном – поради експертки Вчора 11:23 — Технології&Авто

Перше, що потрібно зробити під час ДТП за кордоном, — зафіксувати місце події: сфотографуйте як саму ДТП, так і пошкодження всіх автомобілів.

Про це під час онлайнового вебінару розповіла експертка страхування, керівниця служби турботи про клієнтів страхового бізнесу Finance.ua Страхування Дар’я Горбач.

Наступний крок — викликати поліцію і швидку (якщо потрібно).

Залишати місце пригоди та чіпати авто до приїзду правоохоронців, навіть якщо воно є перешкодою для інших учасників транспортного руху, не можна.

«Якщо пошкодження незначне, немає постраждалих людей і поліція дала згоду, можна оформити Європротокол. В Україні він не настільки розвинутий, як в європейських країнах. У країнах ЄС Європротоколом користується 70% людей», — зазначила вона.

Також обов’язково потрібно взяти дані всіх учасників ДТП:

ім’я та прізвище водія;

контактний номер телефону;

назву страхової компанії;

номер поліса.

Якщо є свідки, потрібно записати і їхні контакти.

«У жодному разі не підписуйте ніяких документів, якщо ви не розумієте їхній зміст або ж якщо вони написані мовою, якою ви не володієте. Якщо цього не уникнути, і вам доводиться підписувати якісь документи, скажімо, протокол поліції, зазначте українською мовою, що ви не розумієте зміст цього документа. Після цього потрібно сфотографувати документи, які ви підписували, які вам були надані та які були оформлені на місці події — це може бути Європротокол чи довідка від поліції. А вже після цього всього потрібно повідомити страхову компанію про страховий випадок», — розповіла Горбач.

Якщо ви стали винуватцем ДТП

Після оформлення документів виплата потерпілому здійснюватиметься відповідно до умов системи « Зелена картка ».

«Фактично завдання винуватця ДТП зводиться до правильної фіксації обставин аварії та заповнення документів. Компенсація збитку потерпілому буде зроблена в будь-якому разі — є у винуватця Зелена картка чи ні. Якщо в українського автовласника, який потрапив у ДТП за кордоном немає Зеленої картки, то, відповідно до норм закону „Про обов’язкове страхування“, МТСБУ має пред’явити регресний позов винуватцю. Щорічно бюро стягує регресом десятки мільйонів гривень», — пояснила експертка.

Якщо поліса немає у винуватця ДТП

За компенсацією збитків потрібно звернутися в місцеве бюро «Зелена картка» або до розпорядника гарантійних фондів тієї країни, де сталася ДТП. Їхній перелік можна знайти на сайті МТСБУ.

Термін виплати після отримання всіх документів в усіх країнах складає до 90 днів. Придбати Зелену картку онлайн ви завжди можете на Finance.ua. Потрібно лише обрати тип вашого автомобіля, вказати термін дії поліса та напрямок, у якому ви їхатимете. Оформлення відбувається за лічені хвилини, а електронний поліс прийде електронною поштою.

До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

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