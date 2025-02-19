Що пропонує ПУМБ для ФОП: різноманітні тарифні пакети — Finance.ua

Що пропонує ПУМБ для ФОП: різноманітні тарифні пакети Сьогодні 08:33 — Фондовий ринок

Що пропонує ПУМБ для ФОП: різноманітні тарифні пакети

Вибір банку для відкриття рахунку є важливим кроком для кожного ФОП, від цього залежить не лише зручність проведення фінансових операцій, але й стабільність вашого бізнесу.

п’ять різноманітних тарифних пакетів: ПУМБ пропонує для ФОП

«всеМІНІМУМ»,

«всеОПТИМУМ»,

«всеПРЕМІУМ»,

«всеDIGITAL»

спеціальний тарифний пакет для профі в IT-сфері — пакет «CODER».

Пакети відрізняються наповненням і вартістю обслуговування, тож ФОП зможе підібрати собі те, що потрібне, залежно від своїх потреб і особливостей ведення бізнесу.

Всі ці пакети можна підключити безкоштовно. Відкриття рахунків — безкоштовно також. Крім того, перший місяць за розрахунково-касове обслуговування плата також не береться. Тобто клієнти можуть оцінити сервіс і якість обслуговування у банку, нічого разом з цим не витрачаючи.

Поповнення рахунків безготівково — безкоштовно, а за поповнення готівкою клієнт платить від 0,1 до 0,2% від суми поповнення залежно від пакета.

Комісія за зняття готівки — 1% від суми.

Хочеться окремо відзначити пакет «CODER» для тих, хто працює в IT-галузі (відкривається виключно фізичним особам — підприємцям, які згідно з класифікатором видів економічної діяльності належать до IT, та фрилансерам. — Ред.). Щомісячна комісія за РКО 70 гривень. Переказ коштів у національній валюті з поточного рахунку ФОП (2600) на рахунок для власних потреб (2620) у межах ПУМБ у сумі до 100 тис. гривень включно на місяць — без комісії.

Серед додаткових сервісів, які пропонує ПУМБ для клієнтів-ФОП, варто зазначити:

мікрокредитування;

оплата за QR-кодом;

віртуальна корпоративна картка;

валютні торги та багато інших цікавих і потрібних опцій.

Саме зараз, з 10 до 23 лютого у ПУМБ діє спеціальна пропозиція реферальної програми «Закохані у бізнес». Кожен підприємець-клієнт ПУМБ може рекомендувати своєму партнерові стати клієнтом банку, відтак обидва можуть отримати 4 міс безкоштовного обслуговування, можна залучити кількох партнерів, період безкоштовного обслуговування може становити до 24 місяців.

Читайте більше у статті:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.