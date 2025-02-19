Що пропонує ПУМБ для ФОП: різноманітні тарифні пакети — Finance.ua
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Що пропонує ПУМБ для ФОП: різноманітні тарифні пакети

Фондовий ринок
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Що пропонує ПУМБ для ФОП: різноманітні тарифні пакети
Що пропонує ПУМБ для ФОП: різноманітні тарифні пакети
Вибір банку для відкриття рахунку є важливим кроком для кожного ФОП, від цього залежить не лише зручність проведення фінансових операцій, але й стабільність вашого бізнесу.
ПУМБ пропонує для ФОП п’ять різноманітних тарифних пакетів:
  • «всеМІНІМУМ»,
  • «всеОПТИМУМ»,
  • «всеПРЕМІУМ»,
  • «всеDIGITAL»
  • спеціальний тарифний пакет для профі в IT-сфері — пакет «CODER».
Пакети відрізняються наповненням і вартістю обслуговування, тож ФОП зможе підібрати собі те, що потрібне, залежно від своїх потреб і особливостей ведення бізнесу.
Всі ці пакети можна підключити безкоштовно. Відкриття рахунків — безкоштовно також. Крім того, перший місяць за розрахунково-касове обслуговування плата також не береться. Тобто клієнти можуть оцінити сервіс і якість обслуговування у банку, нічого разом з цим не витрачаючи.
Поповнення рахунків безготівково — безкоштовно, а за поповнення готівкою клієнт платить від 0,1 до 0,2% від суми поповнення залежно від пакета.
Комісія за зняття готівки — 1% від суми.
Хочеться окремо відзначити пакет «CODER» для тих, хто працює в IT-галузі (відкривається виключно фізичним особам — підприємцям, які згідно з класифікатором видів економічної діяльності належать до IT, та фрилансерам. — Ред.). Щомісячна комісія за РКО 70 гривень. Переказ коштів у національній валюті з поточного рахунку ФОП (2600) на рахунок для власних потреб (2620) у межах ПУМБ у сумі до 100 тис. гривень включно на місяць — без комісії.
Серед додаткових сервісів, які пропонує ПУМБ для клієнтів-ФОП, варто зазначити:
  • мікрокредитування;
  • оплата за QR-кодом;
  • віртуальна корпоративна картка;
  • валютні торги та багато інших цікавих і потрібних опцій.
Саме зараз, з 10 до 23 лютого у ПУМБ діє спеціальна пропозиція реферальної програми «Закохані у бізнес». Кожен підприємець-клієнт ПУМБ може рекомендувати своєму партнерові стати клієнтом банку, відтак обидва можуть отримати 4 міс безкоштовного обслуговування, можна залучити кількох партнерів, період безкоштовного обслуговування може становити до 24 місяців.
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За матеріалами:
Finance.ua
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