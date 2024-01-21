Що потрібно зробити, щоб виїхати за кордон у 2024 році — Finance.ua

Що потрібно зробити, щоб виїхати за кордон у 2024 році Сьогодні 19:13 — Особисті фінанси

Що потрібно зробити, щоб виїхати за кордон у 2024 році

Воєнний стан має певні особливості та обмеження у перетині кордону. Але українці активно виїжджають за кордон на роботу, навчання, щоб відвідати родичів або у відпустку.

Що потрібно перевірити і на що звернути увагу при підготовці до виїзду закордон, пише visitukraine.today

Перевірити свій закордонний паспорт

Обовʼязково, перш ніж планувати виїзд з України перевірте свій закордонний паспорт. Навіть з дійсним паспортом більшість країн відмовляють у в'їзді, якщо термін його дії закінчується протягом трьох-шести місяців з моменту перетину кордону.

Якщо у вас взагалі немає паспорта для виїзду за кордон, то подайте документ на його оформлення мінімум за місяць до запланованого виїзду. Заявку необхідно подавати особисто в місцевий паспортний сервіс. Документ виготовляють впродовж 20 днів (без урахування доставки) або можна замовити терміновий - 7 днів (без урахування доставки).

Віза

Громадяни України можуть подорожувати без віз до 112 країн світу. Однак, якщо ви плануєте працювати чи здобувати освіту, то дозвіл є обовʼязковим. Оформлюють візу у консульстві держави прямування перед виїздом.

Медичне страхування

Поліс не завжди вимагають при перетині кордону, однак його відсутність може обернутися неприємними наслідками, адже система охорони здоровʼя в багатьох країнах побудована на страхуванні. Також медичні послуги для іноземців за кордоном зазвичай платні та коштують дуже дорого. Поліс медичного страхування допоможе уникнути зайвих витрат за кордоном.

Якщо ви їдете в поїздку в екзотичну державу, обов’язково перевірте перелік необхідних щеплень.

Зелена карта

«Зелена карта» — це міжнародний страховий поліс для автомобілістів. Документ є обов’язковим при виїзді за кордон для всіх транспортних засобів, які зареєстровані в Україні.

Виїзд з дітьми

Щоб виїхати з дитиною, достатньо мати свідоцтво про народження дитини та документ, який підтверджує родинні зв’язки. Якщо дитина їде за кордон у супроводі одного з батьків або іншого близького родича, то дозвіл другого з батьків на виїзд дитини за кордон не потрібен.

Виїзд військовозобовʼязаним

В умовах воєнного стану виїзд військовозобовʼязаних осіб обмежений. Загалом заборона поширюється на всіх чоловіків у віці від 18 до 60 років.

Щоб отримати право на виїзд з України необхідно мати довідку з ТЦК (це може бути витяг із протоколу ТЦК про ухвалене рішення щодо відстрочки) та військово-облікові документи з записом про відстрочку.

Додатково необхідно мати документи, які підтверджують наявність пільги — довідка про інвалідність, свідоцтва про народження всіх дітей (для багатодітних батьків), документ про роботу у компанії, яка має право на міжнародні перевезення тощо.

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