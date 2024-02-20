Що потрібно для всеукраїнського визнання найпрестижнішою бізнес-премією України «Вибір року» в сфері авторемонту? — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Що потрібно для всеукраїнського визнання найпрестижнішою бізнес-премією України «Вибір року» в сфері авторемонту? Сьогодні 09:35

Що потрібно для всеукраїнського визнання найпрестижнішою бізнес-премією України «Вибір року» в сфері авторемонту?

Мережа спеціалізованих автосервісів ТурбоСТО була визнана у 2023 році автосервісом № 1 з ремонту та обслуговування турбін та паливної системи.

Її перший автосервіс з ремонту турбокомпресорів відкрився у 2019 році в Києві. І всього через 4 роки він розвинувся до найбільшої в Україні мережі і налічує вже більше 30 філіалів по всій країні. Своєчасно підхопивши тренд на дизельні автомобілі, ТурбоСТО вдалося зайти на ринок автопослуг з власним підходом до ремонту складних вузлів автомобіля. Комплексний підхід, всі види робіт, повний парк власного обладнання провідних виробників і відсутність посередників — саме це дозволило вигідно вирізнитися серед конкурентів та завоювати прихильність споживачів.

В 2020 і 2021 роках за версією Автоексперт ТурбоСТО стає кращою СТО з ремонту турбокомпресорів. За результатами 2022 року їй була присуджена премія «Вибір споживача» від Всеукраїнського галузево-аналітичного центру. А минулого року відповідно до незалежного маркетингового дослідження споживчих вподобань — найпрестижніша бізнес-премія « Вибір року 2023 ». Дана нагорода стала підтвердженням ефективності обраної стратегії розвитку. Адже сьогоднішня ситуація в країні зіграла не на руку багатьом бізнесам.

«Тихіше їдеш — далі будеш!» — Основні секрети розвитку під час кризи

Незважаючи на неочікувані зміни, які вибили зі звичного устрою кожного з нас, деяким бізнесам вдалося не тільки втриматися на економічній арені, а ще й адаптуватися до нових умов. Про те, як можна не тільки функціонувати зараз, а ще й активно розвиватися і будувати плани на майбутнє, з нами поділилося керівництво компанії ТурбоСТО.

1. Виокремлення трендів

Після лютневих подій 2022 року стало зрозуміло, що авторемонт як ніколи буде актуальним. І не тільки для цивільного населення, але й для передової. Даній ініціативі на початку воєнних дій і була приділена особлива увага - ТурбоСТО одними з перших зайнялися підготовкою та діагностикою мобільних СТО для фронту. Воєнна техніка автоматично ремонтувалася без черг на будь-якому сервісі, вузли активно передавалися через волонтерів або поштою. Також зусиллями ТурбоСТО були придбано та переданіо 150 мобільних роутерів Starlink, відремонтовано 350 бойових одиниць, серед них вузли БМП та БТР-машин.

2. Масштабування

Незважаючи на труднощі та невизначеність, ТурбоСТО вдалося за минулий рік відкрити 10 нових станцій по Україні. Активна громадська позиція компанії підтверджується пріоритетним відкриттям 5-ти з них в прифронтових областях для посильної допомоги передовій. Враховуючи, що для багатьох цивільних автомобіль зараз — це засіб заробітку та гарантія власної мобільності, на початок весни цього року планується відкриття ще 8 нових станцій.

3. Використання сучасних технологій

Незалежно від сфери бізнесу сучасні програми та технології відчутно допомагають оптимізувати багато процесів та підвищити ефективність взаємодії з клієнтами. В роботі ТурбоСТО сьогодні вже активно використовуються технології штучного інтелекту - віртуальний голосовий помічник Intelsa. Для покращенням взаємодії з клієнтами зараз активно розробляються алгоритми впровадження найпопулярніших чат-ботів. А також програм для внутрішнього управління — CRM-системи Creatio від компанії Terrasoft, платформи для контакт-центрів Webitel та інтуїтивних інструментів Worksection для внутрішнього управління процесами.

4. Професійні кадри

Попит на освічених та кваліфікованих працівників був завжди — як в адміністративній сфері, так і в профтехнічній. З огляду на специфічність робіт на сервісах ТурбоСТО зараз компанія для всіх нових співробітників проводить адаптаційне навчання — онбординг. За допомогою їх власного освітнього сайту кожен новачок проходить освітній цикл перед тим, як комунікувати з клієнтом.

Також у зв’язку з дефіцитом робочих кадрів компанія запровадила власну освітньо-професійну школу для жінок-автомеханіків. В перспективі планується відкриття першого в Україні «Жіночого ТурбоСТО» з ремонту турбін, паливних систем, двигунів та сажових фільтрів. Подібні заклади вже є в Європі.

Саме слідування вищезазначеним принципам розвитку дозволяє компанії ТурбоСТО залишатися лідером ринку серед автосервісів з ремонту та обслуговування турбін та паливної системи в Україні. Вміння адаптуватися до змін та бажання не просто йти в ногу з часом, але й намагатися випереджати його — ось основні характеристики компанії, яка дійсно варта довіри своїх споживачів та преміального визнання!

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