Що передбачає підписана угода про копалини: Свириденко пояснила (16 пунктів) — Finance.ua

Що передбачає підписана угода про копалини: Свириденко пояснила (16 пунктів) Сьогодні 08:03

Що передбачає підписана угода про копалини: Свириденко пояснила (16 пунктів)

Ключові умови розповіла перша прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко. Вона зазначила, що:

Угода абсолютно відповідає нашій Конституції. США дають Україні гроші й допомогу (зокрема, ППО та технології). Національне майно захищене. У процесах приватизації жодних змін. Усі ресурси на нашій території та в територіальних водах належать Україні. Саме українська держава визначає де і що видобувати. Надра залишається в українській власності — опечатана за угодою. Фонд поповнюватиметься з нових ліцензій, а не з тих, що вже існують. Угода не передбачає змін у процесах приватизації чи управлінні держкомпаніями — вони й надалі належатимуть Україні. Такі компанії як Укрнафта чи Енергоатом залишаються у власності держави. Фонд створений 50/50. Ми будемо управляти цим Фондом спільно зі США. Жодна зі сторін не матиме переважного голосу, і це відображатиме рівноправне партнерство України та США. На фонд задіюються 50% коштів від нових ліцензій на критичні матеріали та нафтогазові проєкти, які надійдуть до бюджету після створення фонду. Доходи від вже розпочатих проєктів або запланованих до бюджету надходжень не включаються до Фонду. Угода стосується подальшої стратегічної співпраці. Гроші йтимуть виключно на проєкти в Україні (видобуток, інфраструктура, переробка та схожі). Жодних боргових зобовʼязань на Україну не лягає. 10 років прибутки не виводять, лише інвестують у відбудову. США допомагають залучати інвестиції і технології. Є податкові гарантії. Доходи та внески Фонду не оподатковуються ні в США, ні в Україні, щоб інвестиції приносили найбільші результати. Власність та контроль над надрами, компаніями, ресурсами належить Україні. Фонд буде спільний 50/50. Україна більше нічого не винна, а шлях до ЄС відкритий. Угода не містить жодних згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США. Реалізація угоди дозволить обом країнам розширити свій економічний потенціал за рахунок рівноправного співробітництва та інвестицій. Документ узгоджується з національним законодавством і не суперечить будь-яким міжнародним зобов’язанням України. Важливо, щоб угода стала сигналом для інших світових гравців, що з Україною надійна довгострокова співпраця — на десятиліття. Для функціонування Фонду передбачені лише поправки до бюджетного кодексу. Таку ж угоду має ратифікувати Верховна Рада.

Фонд підтримується урядом США через агентство DFC, яке допоможе нам залучити інвестиції та технології фондів і компаній США, ЄС та інших країн, що підтримують нашу боротьбу з російським ворогом. Передача та розвиток технологій є важливим компонентом Угоди, тому що нам потрібні не тільки інвестиції, а й інновації.

Тепер стисло про те, як всі буде на практиці.

З боку США Україні йде фінансування, допомогу із ППО та ін., а Україна зі свого боку робить інвестицію у вигляді частки від видобутку з нових родовищ. Доход вкладається після прийняття спільного рішення в видобуток в Україні нафти і газу, у розвиток інфраструктуру.

Крім того, Фонд інвестуватиме в проєкти з видобутку корисного викопного палива та нафти і газу, а також у відповідну інфраструктуру або переробку. Конкретні інвестиційні проєкти, на які будуть спрямовані кошти, визначать спільно Україна та США. Важливо, щоб Фонд міг інвестувати виключно в Україну.

І ще дуже важливе — впродовж перших 10 років не відбуватиметься ніякого поділу прибутків. Гроші йтимуть виключно на відбудову України.

Це не просто значна фінансова угода. З боку США є беззаперечне визнання внеску України в глобальну безпеку (відмова від ядерної зброї), гарантують підтримку та прагнуть тривалої співпраці.

Процес підготовки, узгодження був дуже тривалий. Чуток, що супроводжували його також вистачало. Тоді, в процесі підготовки до випуску цього матеріалу ми спілкувалися з фахівцями з різних галузей, які розуміють, що загалом відбувалося, відбувається, та далі пропонуємо вам ознайомитися з їхніми думками.

Читайте більше деталей в нашій статті:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.