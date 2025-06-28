Минулого року українці витратили 46,3 млрд грн на пиво — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Минулого року українці витратили 46,3 млрд грн на пиво

30
Минулого року українці витратили 46,3 млрд грн на пиво
Минулого року українці витратили 46,3 млрд грн на пиво
У 2024 році українці витратили на пивні напої на 7 млрд грн більше, ніж у 2023. Дохід пивоварної галузі склав 46,3 млрд грн. Це на 17,5% більше порівняно з 2023 роком (39,4 млрд грн) і на 53% перевищує обсяг 2022 року (30,2 млрд грн).
Про це свідчать дані платформи Vkursi.
Читайте також
«Таке зростання свідчить про поступове відновлення споживчого попиту, адаптацію підприємств до складного економічного середовища та часткову стабілізацію внутрішнього ринку», — йдеться у дослідженні.
Минулого року українці витратили 46,3 млрд грн на пиво
Середня споживча ціна на пиво вітчизняного виробництва у 2024 році залишалась відносно стабільною з незначними коливаннями.
Загалом зафіксовано зростання середньої ціни з 32,8 грн у 2023 році до 34,1 грн у 2024 році за 0,5 л.
Читайте також
Сукупний прибуток у 2024 році склав 2,5 млрд грн, що співмірно з фінансовим результатом 2023 року. Водночас у 2022 році збитки галузі становили 699 млн грн.

15 найприбутковіших компаній галузі

За даними дослідження, лише дві компанії отримали прибуток понад 1 мільярд гривень, три компанії — від 100 мільйонів, ще десять — від 10 до 100 мільйонів гривень.
При цьому 84% загального прибутку галузі забезпечила компанія, зареєстрована в Запоріжжі.
Минулого року українці витратили 46,3 млрд грн на пиво
«Попри близькість до лінії фронту та регулярні повітряні тривоги, компанії, зареєстровані в Запорізькій області, згенерували найбільший загальний прибуток у розмірі 2,2 млрд грн. Це пов’язано з розташуванням у регіоні підприємства ПрАТ „Карлсберг Україна“, яке стало лідером за прибутком у 2024 році», — зазначили у дослідженні.
Суттєві результати також зафіксовано в Харківській (177 млн грн), Київській (146 млн грн), Тернопільській (126 млн грн) та Хмельницькій (88 млн грн) областях.
У 2024 році на ринку працювало 299 компаній, для яких основним напрямом є виробництво пива. Упродовж 2024 року також зареєстровано 11 нових підприємств у цій сфері.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems