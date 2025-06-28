Минулого року українці витратили 46,3 млрд грн на пиво — Finance.ua

Минулого року українці витратили 46,3 млрд грн на пиво Сьогодні 07:21

Минулого року українці витратили 46,3 млрд грн на пиво

У 2024 році українці витратили на пивні напої на 7 млрд грн більше, ніж у 2023. Дохід пивоварної галузі склав 46,3 млрд грн. Це на 17,5% більше порівняно з 2023 роком (39,4 млрд грн) і на 53% перевищує обсяг 2022 року (30,2 млрд грн).

Про це свідчать дані платформи Vkursi.

«Таке зростання свідчить про поступове відновлення споживчого попиту, адаптацію підприємств до складного економічного середовища та часткову стабілізацію внутрішнього ринку», — йдеться у дослідженні.

Середня споживча ціна на пиво вітчизняного виробництва у 2024 році залишалась відносно стабільною з незначними коливаннями.

Загалом зафіксовано зростання середньої ціни з 32,8 грн у 2023 році до 34,1 грн у 2024 році за 0,5 л.

Сукупний прибуток у 2024 році склав 2,5 млрд грн, що співмірно з фінансовим результатом 2023 року. Водночас у 2022 році збитки галузі становили 699 млн грн.

15 найприбутковіших компаній галузі

За даними дослідження, лише дві компанії отримали прибуток понад 1 мільярд гривень, три компанії — від 100 мільйонів, ще десять — від 10 до 100 мільйонів гривень.

При цьому 84% загального прибутку галузі забезпечила компанія, зареєстрована в Запоріжжі.

«Попри близькість до лінії фронту та регулярні повітряні тривоги, компанії, зареєстровані в Запорізькій області, згенерували найбільший загальний прибуток у розмірі 2,2 млрд грн. Це пов’язано з розташуванням у регіоні підприємства ПрАТ „Карлсберг Україна“, яке стало лідером за прибутком у 2024 році», — зазначили у дослідженні.

Суттєві результати також зафіксовано в Харківській (177 млн грн), Київській (146 млн грн), Тернопільській (126 млн грн) та Хмельницькій (88 млн грн) областях.

У 2024 році на ринку працювало 299 компаній, для яких основним напрямом є виробництво пива. Упродовж 2024 року також зареєстровано 11 нових підприємств у цій сфері.

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