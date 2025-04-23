Алкогольна галузь скорочує податкові платежі, — Гетманцев Сьогодні 15:47 — Казна та Політика

Алкогольна галузь скорочує податкові платежі, — Гетманцев

Відносно виробників лікеро-горілчаних виробів у березні 2025 році фіксується зниження показника ефективності з ПДВ до 4,5%.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев.

Це на 1,8 відсоткових пункти менше у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року (6,3%).

Роздрібна торгівля лікеро-горілчаної галузі в березні в 2025 році показала приріст виторгу за даними РРО/ПРРО, що склав 12,99 млрд гривень.

Разом з цим, за словами Гетманцева, при рості загального виторгу у країні середня сума виторгу на 1 ліцензію у березні 2025 року зменшилась на 2% порівняно із березнем 2024 року та склала 124 тис грн.

«Зменшення пов’язано з стрімким ростом кількості виданих ліцензій у 2025 році — кількість діючих ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями з початку року збільшилась на 20 125 одиниць порівняно із груднем 2024 року та становить — 104 677 одиниць», — написав нардеп.

Як результат, у березні 2025 року сплачено акцизного податку з вироблених в Україні виробів 685,5 млн грн. Це на 3,2 млн грн або 0,5% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

«Раджу ДПС терміново звернути увагу на відпрацювання галузі», — наголосив Гетманцев.

Нагадаємо, у ДПС зазначили , що у березні український ринок підакцизних товарів продемонстрував позитивну тенденцію до зростання виторгів. Там кажуть, що було зафіксовано зростання виторгів від продажу алкоголю, тютюну та пального, здійснених із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій.

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