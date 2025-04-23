Алкогольна галузь скорочує податкові платежі, — Гетманцев — Finance.ua
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Алкогольна галузь скорочує податкові платежі, — Гетманцев

Казна та Політика
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Алкогольна галузь скорочує податкові платежі, — Гетманцев
Алкогольна галузь скорочує податкові платежі, — Гетманцев
Відносно виробників лікеро-горілчаних виробів у березні 2025 році фіксується зниження показника ефективності з ПДВ до 4,5%.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев.
Це на 1,8 відсоткових пункти менше у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року (6,3%).
Роздрібна торгівля лікеро-горілчаної галузі в березні в 2025 році показала приріст виторгу за даними РРО/ПРРО, що склав 12,99 млрд гривень.
Разом з цим, за словами Гетманцева, при рості загального виторгу у країні середня сума виторгу на 1 ліцензію у березні 2025 року зменшилась на 2% порівняно із березнем 2024 року та склала 124 тис грн.
«Зменшення пов’язано з стрімким ростом кількості виданих ліцензій у 2025 році — кількість діючих ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями з початку року збільшилась на 20 125 одиниць порівняно із груднем 2024 року та становить — 104 677 одиниць», — написав нардеп.
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Як результат, у березні 2025 року сплачено акцизного податку з вироблених в Україні виробів 685,5 млн грн. Це на 3,2 млн грн або 0,5% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.
«Раджу ДПС терміново звернути увагу на відпрацювання галузі», — наголосив Гетманцев.
Нагадаємо, у ДПС зазначили, що у березні український ринок підакцизних товарів продемонстрував позитивну тенденцію до зростання виторгів. Там кажуть, що було зафіксовано зростання виторгів від продажу алкоголю, тютюну та пального, здійснених із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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