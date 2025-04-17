Контрабанда сигарет та алкоголю в упаковці з-під морозива: БЕБ викрило організатора — Finance.ua
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Контрабанда сигарет та алкоголю в упаковці з-під морозива: БЕБ викрило організатора

Кримінал
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Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області викрили організатора контрабанди, який намагався переправити підакцизні товари в країни Європейського Союзу в упаковках з-під морозива.
Про це повідомило ТУ БЕБ.
Слідству вдалось встановити, що організатор оборудки використовував реквізити підконтрольної йому одеської фірми з виробництва морозива, щоб нелегально переправити до Європи тютюнові вироби та алкоголь, замасковуючи їх від митного контролю.
Для цього фігурант пакував товар у контейнери з-під солодощів, покриваючи їх морозивом. Таким чином він намагався ввести в оману митників під час оформлення.
Потім детективам вдалось встановити місце завантаження контрабанди, подальший маршрут автомобіля, який за документами перевозив морозиво, та коло осіб причетних до цього «бізнесу».
В ході обшуків в пункті пропуску через держкордон «Орлівка-Ісакча» вдалось виявити понад 33 500 пачок сигарет відомих марок та майже 13 000 літрів спиртосуміші. Також вилучено вантажівку з причепом та підакцизні товари, орієнтована вартість яких складає майже 7 млн грн.
«Триває досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 201−4 ККУ „Контрабанда підакцизних товарів“. Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності», — наголосили детективи.
За матеріалами:
Finance.ua
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