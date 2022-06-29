Що означає віднесення банку до категорії неплатоспроможних — Finance.ua

Що означає віднесення банку до категорії неплатоспроможних Вчора 19:01 — Особисті фінанси

Що означає віднесення банку до категорії неплатоспроможних

Банк може бути віднесений до категорії неплатоспроможних через неможливість виконувати зобов’язання перед вкладниками та кредиторами або порушення ним економічних нормативів, встановлених Національним банком України.

Як пише ФінКульт, рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних і виведення його з ринку приймає НБУ.

Тимчасова адміністрація в банку

Після віднесення банку до категорії неплатоспроможних Фонд гарантування вкладів, державна установа, основними функціями якої є відшкодування коштів вкладників і виведення неплатоспроможних банків з ринку, запроваджує у такому банку тимчасову адміністрацію. Фонд отримує повне і виняткове право управляти неплатоспроможним банком.

Пошук інвестора

Під час тимчасової адміністрації, що запроваджується на строк до одного місяця, Фонд здійснює пошук інвестора, який би придбав неплатоспроможний банк, або ж його активи та зобов’язання.

Якщо знайти зацікавленого інвестора не вдалося, НБУ за пропозицією Фонду приймає рішення про відкликання банківської ліцензії і ліквідацію неплатоспроможного банку.

Ліквідація банку

НБУ має право за власною ініціативою прийняти рішення про ліквідацію банку без запровадження у ньому тимчасової адміністрації, зокрема у разі систематичного порушення банком законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Способи виведення неплатоспроможного банку з ринку:

ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов’язань на користь приймаючого банку;

відчуження всіх або частини активів і зобов’язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією;

створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку;

продаж неплатоспроможного банку інвестору.

Розмір гарантованого відшкодування

Під час дії воєнного стану, Фонд відшкодовує кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених част. 4 ст. 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

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