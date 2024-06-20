Що обговорять ключові гравці кредитного ринку на Ukrainian Credit Conference 2024 — Finance.ua

Що обговорять ключові гравці кредитного ринку на Ukrainian Credit Conference 2024 Сьогодні 16:10

Що обговорять ключові гравці кредитного ринку на Ukrainian Credit Conference 2024

Вже зовсім скоро представники українського кредитного бізнесу зберуться в одному місці, щоб обговорити головні тенденції та очікування від ринку. Відбудеться це 28 червня на Ukrainian Credit Conference (UCC) у Києві. Що готує подія для учасників? Розповідаємо.

Основні теми

Кредитна конференція — унікальна можливість зустрітися з лідерами ринку офлайн, поспілкуватися очно та дізнатися з перших вуст про стратегії розвитку ринку кредитування в Україні, з огляду на останні зміни в ставках, курсах та інших важливих показниках.

На заході будуть підняті актуальні питання щодо того, як українці користуються фінансовими послугами під час війни та яке у них ставлення населення до фінансових брендів.

Окремо учасники конференції подискутують, чи можливо досягти балансу в захисті прав споживачів і кредиторів. А також проаналізують — як змінився портрет позичальника на третьому році війни, які є потреби в українців, що відбувається з кредитоспроможністю та хто і на які цілі бере кредити.

Однак це лише незначна частка того, про що говоритимуть на заході. Повну картину разом із відповідями на питання, які хвилюють учасників ринку, можна отримати вже на Ukrainian Credit Conference (UCC).

Експерти та спікери

На заході будуть присутні як ті, хто формує кредитний ринок в Україні, так і його учасники. Серед них — представники Нацбанку, найбільших кредитних компаній та інших фінансових компаній.

Так, наприклад, Директор з розвитку бізнесу Kantar Кирило Єжов буде доповідати про фінансові послуги, а саме про актуальні потреби та ставлення до брендів від українського споживача. CEO SalesDoubler Олександр Бойко спробує знайти відповідь на питання «Де шукати і скільки коштує залучення нового клієнта?». А засновник компанії RiskTools та БКІ Online Денис Зікєєв розповість про кредитний скоринг в умовах війни.

Учасники конференції зможуть долучитися до дискусій. Одна з них буде присвячена темі «Кредитування бізнесу під час війни». Спікери шукатимуть відповіді на питання:

Чи готова банківська система підтримувати економіку України в умовах війни?

Яка роль держави у відновлені кредитування і що потрібно, щоб кредитний важіль запрацював?

Облікова ставка (13%) все ще на понад 10% вища за інфляцію (3.3% у травні). Чи пришвидшуватиме Нацбанк зниження ставки? Чи, скоріше, обере звичний повільний, але впевнений темп?

Які проєкти банки готові фінансувати першочергово? Чи планують пом’якшувати кредитні стандарти?

Чи є особливі вимоги у банків щодо страхування від воєнних ризиків?

Чи готові банки розглядати стратегічно більш довгі терміни кредитування 3, 5, 10 років?

Як управляти кредитним ризиком бізнесу?

Юрій Каціон, член правління Євген Заіграєв, керівниця з юридичних і регуляторних питань у проєкті USAID Інвестиції для стійкості бізнесу Анастасія Воронова. Модератором дискусії буде Олексій Козирєв, фінансовий експерт сайтів «Мінфін» та Finance.ua. Участь у обговоренні візьмуть заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес, член правління ПриватБанку з питань малого і середнього бізнесу, керівниця з юридичних і регуляторних питань у проєкті USAID Інвестиції для стійкості бізнесу

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