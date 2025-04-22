Що не можуть забрати за борги — Finance.ua

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Що не можуть забрати за борги

Особисті фінанси
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Що не можуть забрати за борги
Що не можуть забрати за борги
Вилучення майна для виконання боргових зобов’язань і конфіскація — зовсім різні речі з погляду права, так само як і процедура їхнього відчуження.
Finance.ua в цьому матеріалі детально розповідає про те, які речі можна втратити, а які залишаться з вами, якщо маєте борги
Почнемо з того, що не можна забирати за борги. Цей перелік міститься у додатку до ЗУ «Про виконавче провадження», який так і називається «Перелік майна, на яке не може бути звернено стягнення за виконавчими документами».
У цьому переліку йдеться про предмети побуту, гігієни, ліки, медичні вироби, білизну, одяг, взуття, дитячі речі, дрова, речі сільськогосподарського призначення тощо, які держава вважає необхідним залишити боржнику. Він досить спартанський і, по суті, калькує такі самі норми кримінального права в частині конфіскації майна.
Грошові кошти, нерухомість, транспорт, техніка, електроніка і так далі — підлягає арешту та вилученню.
Насправді тут все не так просто і саме в нюансах полягає різниця між конфіскацією майна і його вилученням для покриття боргів.
За матеріалами:
Finance.ua
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