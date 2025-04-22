Що можна будувати на власній ділянці, не отримуючи дозволів — юрист розповів Сьогодні 21:00 — Нерухомість

Що можна будувати на власній ділянці, не отримуючи дозволів — юрист розповів

Власники земельних ділянок, відведених під забудову, зводять на них будинки, гаражі та інші господарські споруди. Однак законодавство чітко визначає, що можна та що не можна будувати на присадибних ділянках.

Що можна будувати без отримання дозволу

Юристка Ірина Гончаренко у коментарі 24 Каналу розповіла, що плануючи будівництво на земельній ділянці приватної форми власності — присадибній ділянці (для будівництва й обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд), садовій, дачній, — часто виникають питання, до яких об’єктів встановлені вимоги щодо оформлення дозвільної документації на будівництво.

Це стосується повідомлення про початок виконання будівельних робіт та будівельного паспорта забудови земельної ділянки, які можна будувати без оформлення відповідних документів та які не потребують прийняття в експлуатацію.

Не потрібно отримувати дозвільні документи

Законодавчо визначено перелік об’єктів (щодо індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків), для будівництва яких не потрібно отримувати дозвільні документи та які не потрібно вводити в експлуатацію, а саме зведення на земельній ділянці тимчасових будівель і споруд без влаштування фундаментів, зокрема:

навісів,

альтанок,

наметів,

накриття,

сходів,

естакад,

літніх душових,

теплиць,

гаражів,

а також свердловин,

криниць,

люфт-клозетів,

вбиралень,

вигрібних ям,

замощень,

парканів,

відкритих басейнів та басейнів із накриттям,

погребів,

входів до погребів,

воріт,

хвірток,

приямків,

терас,

ґанків.

Це стосується індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків.

Роботи з переобладнання та перепланування жилого будинку і жилого приміщення, а також нежилого будинку, будівлі, споруди, приміщення в них, виконання яких не передбачає втручання в огороджувальні та несучі конструкції та/або інженерні системи загального користування (щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1), з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками), не потребують оформлення документів, що дають право на виконання будівельних робіт.

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