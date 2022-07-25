Що може знизити курс долара, і що буде з валютою далі — Finance.ua

Що може знизити курс долара, і що буде з валютою далі Вчора 16:21 — Валюта

Що може знизити курс долара, і що буде з валютою далі

На думку директора Інституту розвитку економіки України Олександра Гончарова, падіння гривні до долара було неминуче і без зміни курсу останнього НБУ 21 липня.

Експерт наголосив, що на щомісячні витрати Україні необхідно 9 мільярдів доларів, і знайти їх для нашої країни на Заході — не проблема. Так, за його словами, Федеральна резервна система США — центробанк країни пів року тому друкував по 120 мільярдів доларів на місяць.

Проте, як стверджує експерт, фіндопомога від Заходу насправді на 70-75% являє собою кредити замість безоплатної фінансової допомоги, що разом з попередніми боргами нарощують щоквартальні виплати за боргами України до 1,5 млрд дол.

Як вважає Олександр Гончаров, країни Заходу не надто зацікавлені у виділенні Україні 9 мільярдів доларів на місяць, бо вони підуть одразу до реального товарного ринку та фінансового сектору економіки України.

«Звичайно, Захід це не влаштовує, для нього було б краще (і для України теж), якби на перший план вийшли не кредити, а інвестиції в українську економіку. По-перше, прямі іноземні інвестиції — це довгі гроші. По-друге, з ними на наші підприємства прийдуть найсучасніші технології та якісне обладнання. По-третє, інвестиції — найефективніший метод боротьби з корупцією», — стверджує Гончаров.

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