Що Мінекономіки планує зробити для підтримки українських аграріїв (інфографіка) — Finance.ua

Що Мінекономіки планує зробити для підтримки українських аграріїв (інфографіка) Сьогодні 21:00 — Аграрний ринок

Що Мінекономіки планує зробити для підтримки українських аграріїв (інфографіка)

Попри війну й виклики, Україна залишається світовим лідером на ринку зернових та олійних культур. Від 1 липня 2022 року до 30 червня 2023-го експорт зернових, олійних культур, рослинних олій та шроту склав майже 68 млн тонн.

Це на 10% більше, ніж роком раніше. Чого очікувати далі та які заходи підтримки для українських аграріїв, розповіла Forbes Ukraine міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Які країни купують українську пшеницю, кукурудзу та соняшникову олію

Географія експорту українських зернових та олійних культур дуже широка. Ми цікаві ринкам Азії, Європи й Африки. Останні купують переважно пшеницю. Водночас лідером експорту серед українських культур у 2022−2023 роках стала соняшникова олія. Її купила 131 країна світу.

При цьому пшеницю ми експортували до 65 країн, кукурудзу — до 58 країн. Сою, ріпак, соняшник, інші олійні, шроти соєвий та соняшниковий, гречку — кожну з цих культур продали у більш ніж 40 країн світу.

Пшениця

До топ-5 держав, куди експортують українську пшеницю, входять Туреччина (21%), Румунія (15,8%), Іспанія (14%), Бангладеш (6,2%) і Польща (5,5%).

У Бангладеш, де проживає майже 170 млн людей, за рік Україна продала понад 1 млн т пшениці. Україна активно експортувала зерно до країн Африки, в яких є проблеми з доступом населення до харчів. 234 000 т доставили до Кенії, 180 000 т — до Ефіопії, 65 000 т — до Судану та 53 000 т — до Сомалі.

Це значна частка споживання пшениці у цих країнах. Отже, український експорт є суттєвим внеском у боротьбі з голодом.

Плани з підтримки українських аграріїв

Хоч Україна у 2022−2023 маркетинговому році й експортувала більше збіжжя, але заробила менше, ніж у попередній період — $20,7 млрд проти $22,1 млрд у 2021/2022 році (на $1,4 млрд менше).

Відповідь прогнозовано пов’язана з повномасштабним російським вторгненням. Українські аграрії змушені зменшувати ціни, щоб іноземні партнери погоджувалися укладати контракти, попри можливі воєнні чи логістичні ризики.

Наше пріоритетне завдання на наступний рік — покращувати доступ українських аграріїв на зовнішні ринки. Для цього потрібно розв’язувати проблеми з доставленням морем та через західний кордон. Це допоможе швидко повернутися до збалансованої торгівлі, як це було у 2020 та 2021 роках.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.