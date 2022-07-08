Що думають банкіри та експерти щодо списання кредитів на майно, яке втрачено під час війни — Finance.ua

Що думають банкіри та експерти щодо списання кредитів на майно, яке втрачено під час війни Вчора 20:00 — Кредит&Депозит

Законопроєкт № 7441-1 «Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо підтримки позичальників, майно яких було знищено або зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії російської федерації проти України» викликав неоднозначну реакцію насамперед у середовищі банкірів.

Як стверджує голова ради Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова, механізм, описаний у цьому законопроєкті, «викликає у банкірів сильне занепокоєння. Насамперед своєю недопрацьованістю та колізіями з іншими законодавчими нормами, що стосуються проведення й обліку кредитних операцій, відсутністю механізму компенсації збитків банківській системі; складністю та навіть неможливістю реалізації окремих новацій на практиці. Помітно, що з документом дуже поспішали».

Банки видають кредити за рахунок депозитів, які потрібно повертати людям. Погашення кредитів забезпечує стабільну роботу банку та виконання ним зобов’язань перед вкладниками.

Що, насправді, пропонується. Перекласти збитки з простих людей на банки. Але без механізму компенсації збитків самим банкам це може спричинити банкрутство фінансових установ. Як результат — постраждають клієнти банків, насамперед юридичні особи та фізособи-підприємці, які обслуговуються в ньому, чиї кошти ніхто не компенсуватиме.

Хто постраждає. Особливо, на думку Олени Коробкової, постраждають банки, які проводили активне іпотечне кредитування. Вони отримають значні збитки, а інші банки, дивлячись на них, можуть ухвалити рішення про згортання іпотечного кредитування. Це призведе до того, що взяти кредит на житло стане вкрай складно.

Головний момент, на якому наголошують і юристи, і банкіри, — необхідно підтримувати комунікацію з банком. І якщо стався форс-мажорний випадок, необхідно одразу повідомити банк про те, що трапилося.

Тим паче що в більшості іпотечних договорів міститься пункт, який зобов’язує позичальників у визначений термін повідомити фінансову установу про втрату, знищення або пошкодження заставного майна, а також на вимогу фінустанови або надати інше майно у заставу або достроково виплатити кредит.

На думку керівника юридичного сервісу перевірки нерухомості компанії Monitor.Estate Володимира Копотя, «на даному етапі законних підстав, які дозволять не повертати кредити на майно, яке постраждало або знищене внаслідок воєнних дій, не існує».

Тобто кредит все одно доведеться погашати. Тому має сенс у тісному діалозі з банком обговорити ситуацію і спробувати знайти вихід із ситуації. Можна домовитись з банком про відстрочку погашення кредиту чи зробити його реструктуризацію.

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