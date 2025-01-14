Що чекати від депозитів у 2025 році — Finance.ua

Що чекати від депозитів у 2025 році Сьогодні 08:02 — Кредит&Депозит

Що чекати від депозитів у 2025 році

У 2024 році Національний банк України продовжив цикл зниження облікової ставки, що розпочався у липні 2023 року. Облікова ставка НБУ, знижена у липні 2023 року з 25% до 22%, на початок 2024 року вже становила 15%, а у червні 2024 року — лише 13%. Паралельно зі зниженням облікової ставки НБУ знижувалися і відсоткові ставки за депозитами для фізичних осіб.

12 грудня 2024 року на останньому цьогорічному засіданні правління НБУ з питань монетарної політики було ухвалено рішення підняти облікову ставку на 0,5%, до 13,5% річних. Основна причина — зростання інфляції в країні.

Читайте також: Найбільш привабливі депозити січня 2025 року

Збільшивши відсоток облікової ставки, НБУ окреслив перехід від циклу зниження до циклу підвищення вартості ресурсів.

У 2025 році слід очікувати поступового підвищення облікової ставки Нацбанку, а слідом за обліковою ставкою вгору підуть і ставки за депозитами для юридичних та фізичних осіб.

Враховуючи це, можна припустити, що тепер банки, навпаки, ставитимуть за довгими депозитами вищі ставки, ніж за короткими, стимулюючи населення з більшим бажанням оформляти депозити на 12 місяців, ніж на три.

Ще одним чинником, який змушує банкірів задуматися про підвищення процентних ставок наступного року, є підвищення з 1 грудня 2024 року військового збору з усіх доходів фізосіб, включаючи відсотки за депозитами.

Читайте також: У чому українці здебільшого зберігають заощадження

В умовах інфляції, що зростає, та девальвації національної валюти, що не припиняється, депозити в гривні стають геть не привабливими для населення, адже тепер доведеться віддавати майже чверть отриманої у вигляді відсотків суми. Тому українці дедалі більше переорієнтуються на ОВДП від Міністерства фінансів.

Для того щоб зробити депозити хоч трохи конкурентними порівняно з держоблігаціями, банки будуть просто змушені підвищувати процентні ставки за довгими депозитами у гривні.

Щодо валютних депозитів, відсоткові ставки за ними ще більше знижуватимуться. Цілком можлива ситуація, коли банки взагалі почнуть відмовлятися від валютних депозитів.

Не залишайте гроші без роботи! Оформлюйте депозит на привабливих умовах за допомогою зручного каталогу:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.