Що буде з телефоном, якщо користуватися ним під час заряджання — Finance.ua
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Що буде з телефоном, якщо користуватися ним під час заряджання

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Користувачі мобільних телефонів нерідко припускаються помилки при зарядці гаджета: відкривають різні програми в той момент, коли він підключений до мережі. Ця звичка може зашкодити акумулятору пристрою.
Якщо користуватися телефоном під час заряджання, то збільшується навантаження на батарею, що у довгостроковій перспективі зіпсує гаджет. Про це повідомляє видання The Sun.
Використання телефону під час підключення до зарядного пристрою може призвести до серйозних збитків для акумулятора. Це не лише скоротить термін служби батареї, а й порушить цикл її заряджання. Особливо небезпечно в момент зарядки грати в ігри або переглядати відео, оскільки це «важкі» задачі для процесора.
Краще не користуватися гаджетом, доки він підключений до мережі. Наприклад, можете поставити телефон на зарядку, поки спите. Однак при цьому важливо активувати функцію оптимізації заряджання, щоб не «перезарядити» акумулятор.
За матеріалами:
internetua.com
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