Станьте обличчям фінансового блогінгу України — подайтеся на Fin Blogger Award 2025 Сьогодні 10:10

Станьте обличчям фінансового блогінгу України — подайтеся на Fin Blogger Award 2025

Fin Blogger Award 2025 — більше, ніж просто премія. Це захопливе шоу з яскравими емоціями, нетворкінгом і найвпливовішими постатями у світі фінансів.

Давно мрієте розповісти про свій експертний блог на тему інвестицій? Бажаєте, щоб вас почула, побачила й оцінила багатотисячна аудиторія? Тоді станьте учасником грандіозної події, яка відбудеться 26 червня в Києві, і доведіть, що ви — профі, в одній з основних номінацій:

1) Найкращий YouTube-канал про інвестиції, 2) Найкращий інстаблог про інвестиції, 3) Найкращий Telegram-канал для інвесторів, 4) Найкращий блог про фінанси для жінок, 5) Проєкт року з фінансової грамотності для родин, 6) Інвестиційний ментор року, 7) Медіапостать інвестиційного ринку.

Також ви можете приєднатися до однієї з позаконкурсних номінацій:

1) Головний мультиінвестор України.

2) Ментор з портфельного інвестування.

3) Медіапрорив року у ніші фінансів та інвестицій.

4) Вірусний контент року: охоплення та вплив.

5) Інвестор року, що надихає.

6) Майбутній голос фінансового блогінгу.

Номінанти позаконкурсної номінації «Майбутній голос фінансового блогінгу» візьмуть участь у квесті. Переможець отримає головний приз — інвестиційний портфель акцій на суму $2 000 на свій рахунок. Інші учасники цієї номінації отримають акцію на брокерський рахунок.

Важливо! Учасник може взяти участь одночасно в одній основній та одній позаконкурсній номінації. Для цього він має подати дві заявки в одній формі — одну на основну номінацію, іншу — на позаконкурсну.

Заявки приймаються до 5 червня, тож не зволікайте!

6 червня журі перевірять усіх номінантів на відповідність критеріям, а після цього, до 23 червня, на сайті конкурсу Fin Blogger Award відбудеться голосування для всіх охочих. Хто стане переможцем ㅡ визначать українці, які цікавляться темою фінансів. Урочиста церемонія нагородження, яку проведе харизматичний Григорій Решетнік, відбудеться 26 червня в Києві. Проте це буде вечір не лише нагород і подяк. Гостей також чекає шоу ілюзіоніста Ілії Кормана та інтерактивна виставка, присвячена історії розвитку інвестування в Україні. Тож, нумо підсумуємо:

Дедлайн подачі заявок: 5 червня

Церемонія нагородження: 26 червня

Форма для подачі заявки: https://forms.gle/BjXJRSRVu5NaakvPA

Приєднуйтеся, щоб отримати незабутній досвід і позмагатися за звання найкращого!

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