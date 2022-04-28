Що буде з постраждалими містами України: скільки років знадобиться на відновлення — Finance.ua

Що буде з постраждалими містами України: скільки років знадобиться на відновлення

Вчора 05:45 — Нерухомість

Експерти кажуть, що до питання відновлення житлової інфраструктури слід підходити комплексно.

Війна Росії проти України вже завдала величезних втрат українській житловій інфраструктурі. За різними даними, частково чи повністю зруйновано понад 8 тисяч житлових будинків. Владі потрібно вирішувати питання з житлом для переселенців, а також думати, як відновлювати українські міста.

З приватними будинками все більш-менш зрозуміло. Якщо є технічна можливість, їх відновлюватимуть, якщо ж будівлі будуть визнані зруйнованими, їх доведеться відбудовувати заново.

А ось щодо багатоквартирних будинків, зруйнованих кварталів і навіть цілих міст — більше запитань, ніж відповідей. Адже буває так, що у мікрорайоні кілька будинків повністю зруйновано, а один стоїть цілий чи навпаки, житло встояло, але зруйновано котельні, ТЕС та інші об’єкти критичної інфраструктури.

«До відновлення міст треба підходити комплексно — прив’язуватися не до зруйнованих будинків, а до вцілілої комунальної інфраструктури. До того ж, я б оцінював, наскільки той чи інший населений пункт розташований близько до кордону з росією — це питання безпеки мешканців таких міст як Харків чи Маріуполь у майбутньому», — продовжує Олег Попенко. —

За його словами, починати треба з того, що вздовж кордону з рф вводити 50-кілометрову демілітаризовану зону.

«Можна навколо кожного міста встановити три кільця ППО, які ефективно збиватимуть ворожі ракети, але від „Градів“, які б’ють на 40 кілометрів, ППО не рятує. І саме з „Градів“ було завдано переважну більшість руйнувань. Тому питання будівництва та життя у зоні ураження реактивною артилерією з території росії — це питання безпеки в майбутньому», — каже Попенко.

Наступний момент, який потрібно враховувати під час ухвалення рішення щодо відновлення тих чи інших міст — це питання комунальної інфраструктури.

«Візьмемо Охтирку, де через бойові дії було зруйновано ТЕЦ. Наразі обговорюють плани щодо її відновлення, але вже зараз зрозуміло, що за півроку до початку опалювального сезону це зробити не вийде. Тому, на мій погляд, є сенс перевести все місто, а воно невелике — там населення до 50 тисяч людей, на електроопалення. Це буде швидше та ефективніше з точки зору безпеки — при новому обстрілі може постраждати хіба що лінія електропередач чи трансформатор, які відновити простіше, ніж відбудувати заново ТЕЦ», — продовжує Олег Попенко.

За словами експерта, відновлення зруйнованих міст, найімовірніше, вимагатиме комплексної реконструкції цілих кварталів.

Скільки років знадобиться

Влада обіцяє відбудувати зруйновані міста майже відразу після перемоги. Представники влади озвучують термін — близько двох років. Але експерти сумніваються у цьому.

«На сьогодні зруйновано близько 8,5 тисячі житлових будинків. Скільки ще буде зруйновано до кінця війни, невідомо, але на сьогодні, виходить, що нам уже потрібно відновити близько 40 млн квадратних метрів житла. У найкращі роки Україна будувала до 8 млн квадратних метрів на рік. Зараз цей показник — 5-6 млн квадратних метрів, а після війни буде ще меншим, адже частина техніки буде знищена, а економіка країни обвалиться», — продовжує Олег Попенко.

Таким чином на відновлення зруйнованих житлових будинків нам знадобиться 8-10 років. І це за наявності фінансування.

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