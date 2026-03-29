Що буде з курсом валют у квітні: прогноз банкіра Сьогодні 08:03 — Валюта

Квітень 2026 року стане визначальним місяцем, який може задати ритм усьому року. Попри економічний тиск та зовнішні виклики, Нацбанк має достатньо ресурсів, щоб утримати ситуацію під контролем і не допустити хаосу на валютному ринку. Курсові коридори на квітень: долар: 43,75−44,50 грн, євро: 49,50−52,00 грн.

Про це розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус банку» Тарас Лєсовий у коментарі «РБК-Україна».

Ключові фактори впливу

Лєсовий пояснює, що головним гравцем залишається Нацбанк. Завдяки міжнародним резервам у розмірі понад 50 млрд доларів, регулятор планує витратити на підтримку стабільності ринку близько 3−3,5 млрд доларів протягом місяця.

На курс також тиснутимуть:

Інфляція та пальне: Через війну на Близькому Сході вартість пального зростає, що прискорює інфляцію (прогноз на березень — до 1,2%) і змушує людей частіше купувати валюту для збереження заощаджень.

Міжнародна допомога: Кредит на 90 млрд євро залишається заблокованим, а наявних коштів вистачить лише до кінця квітня. Це створює психологічний тиск на учасників ринку.

Воєнні ризики: Масштаби обстрілів та ситуація на фронті залишаються факторами невизначеності для економіки.

«Можна припустити, що впродовж квітня загальний фон дещо заспокоїться, а на світових ринках повернеться хоч і крихкий, але все ж спокій. Хоча повна невизначеність, безумовно, нікуди не зникне», — зазначає експерт.

Що буде з доларом та євро

У квітні очікується помітна волатильність. На міжбанку різниця між зростанням і зниженням курсу в окремі дні може сягати 0,5−0,7 грн. Проте завдяки режиму «керованої гнучкості» ринок уникне дефіциту валюти та різких зривів.

«Загалом ми очікуємо, що впродовж квітня курсові показники перебуватимуть у таких межах: курс долара — 43,75−44,50 грн, курс євро — 49,5−52 грн», — зазначає Лєсовий.

