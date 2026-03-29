Що буде з курсом валют у квітні: прогноз банкіра

Що тиснутиме на курс валют у квітні
Квітень 2026 року стане визначальним місяцем, який може задати ритм усьому року. Попри економічний тиск та зовнішні виклики, Нацбанк має достатньо ресурсів, щоб утримати ситуацію під контролем і не допустити хаосу на валютному ринку. Курсові коридори на квітень: долар: 43,75−44,50 грн, євро: 49,50−52,00 грн.
Про це розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус банку» Тарас Лєсовий у коментарі «РБК-Україна».

Ключові фактори впливу

Лєсовий пояснює, що головним гравцем залишається Нацбанк. Завдяки міжнародним резервам у розмірі понад 50 млрд доларів, регулятор планує витратити на підтримку стабільності ринку близько 3−3,5 млрд доларів протягом місяця.
На курс також тиснутимуть:
  • Інфляція та пальне: Через війну на Близькому Сході вартість пального зростає, що прискорює інфляцію (прогноз на березень — до 1,2%) і змушує людей частіше купувати валюту для збереження заощаджень.
  • Міжнародна допомога: Кредит на 90 млрд євро залишається заблокованим, а наявних коштів вистачить лише до кінця квітня. Це створює психологічний тиск на учасників ринку.
  • Воєнні ризики: Масштаби обстрілів та ситуація на фронті залишаються факторами невизначеності для економіки.
«Можна припустити, що впродовж квітня загальний фон дещо заспокоїться, а на світових ринках повернеться хоч і крихкий, але все ж спокій. Хоча повна невизначеність, безумовно, нікуди не зникне», — зазначає експерт.

Що буде з доларом та євро

У квітні очікується помітна волатильність. На міжбанку різниця між зростанням і зниженням курсу в окремі дні може сягати 0,5−0,7 грн. Проте завдяки режиму «керованої гнучкості» ринок уникне дефіциту валюти та різких зривів.
«Загалом ми очікуємо, що впродовж квітня курсові показники перебуватимуть у таких межах: курс долара — 43,75−44,50 грн, курс євро — 49,5−52 грн», — зазначає Лєсовий.
За матеріалами:
РБК-Україна
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
