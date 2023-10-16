Що буде з курсом — прогноз експерта Сьогодні 08:00 — Валюта

Що буде з курсом — прогноз експерта

Після введення режиму «керованої гнучкості» на валютному ринку не відбулося глобальних курсових змін і наступного тижня значних коливань не очікується.

Як розповів у коментарі начальник департаменту казначейства «Глобус Банку» Тарас Лісовий, Нацбанк зараз дуже ретельно вивчає поточну ситуацію, гасячи навіть натяки на певний дисбаланс між попитом та пропозицією. Саме тому новий режим на міжбанку не став проблемою чи сенсацією та не викликав шаленого зльоту курсів.

«На мій погляд, незабаром ми побачимо досить неквапливу, але поступову зміну валютних курсів, як на міжбанку, так і на готівковому ринку. Однак такі зміни аж ніяк не варто очікувати найближчого тижня. Крім того, разом зі змінами курсів очікується, що різниця між курсами міжбанку та готівкового скоротиться до 1−1, 5% (тобто майже вдвічі від сьогоднішніх показників)», — сказав експерт.

Лісовий вважає, що за всіма ознаками наступного тижня глобальних змін на міжбанку очікувати не варто. Як і минулого тижня, курс буде дуже схожим на колишній фіксований курс. Тому курсовий коридор на готівковому ринку протягом 16−22 жовтня перебуватиме в межах 37,5−38,5 грн/$ та 39−42 грн/€.

«Таким чином, можемо припустити, що протягом наступного тижня вагомих змін на готівковому валютному ринку не відбудеться. Ринок починає жити у нових реаліях „вільного“ міжбанку з відповідним курсовим відображенням на готівковому ринку», — резюмував банкір.

УНІАН За матеріалами:

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