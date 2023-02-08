Що буде з доларом до кінця тижня: банкір дала несподіваний прогноз — Finance.ua

Що буде з доларом до кінця тижня: банкір дала несподіваний прогноз Сьогодні 08:57 — Валюта

Готівковий курс долара в Україні повинен повільно рухатися в бік офіційного.

За прогнозом директора Департаменту казначейських операцій «Юнекс Банку» Ганни Золотько, це можливо у тому випадку, якщо будуть зберігатися загальні тенденції січня щодо ослаблення попиту на готівкову і посилення попиту на безготівкову валюту серед українців, передає 24 канал

«Цього тижня (до 12 лютого) з великою ймовірністю ринок зробить спроби подолати психологічну позначку 40 гривень за долар, але минулого тижня цей рівень виявився занадто міцним. Швидше за все, цього тижня готівковий курс буде коливатися навколо цієї позначки в діапазоні 39,7-40,4 гривні за долар», — зазначила експертка.

УНІАН За матеріалами:

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