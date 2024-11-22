Що буде з ціною на Вitcoin у 2025 році: прогнози від трейдерів — Finance.ua

Що буде з ціною на Вitcoin у 2025 році: прогнози від трейдерів
Нещодавно криптоаналітик Мегсa в публікації на X поділився власним аналізом ВТС. Він припустив, що на провідну криптовалюту чекає зростання цін. Прогноз свій він робив за допомоги технічного індикатора «Moving Average Convergence Divergence» (MACD).
Про це йдеться у статті Finance.ua.
На графіку в пості трейдера чітко відображене, як ВТС «пережив» бичачий перетин нижче нульової лінії. Причому, відбувається це вже вдруге. Згідно з припущеннями Мегса, якщо тенденції будуть збережені, є вірогідність, що вартість монети може збільшитися до середини 2025 року й до 200 тис. доларів.
Утім, це не гарантовано. Просто за словами аналітика, індикатор свідчить про зміну довгострокового тренду. Тож напередодні реального стрибка вартості цілком можливі й суттєві «коливання» в ціні.
Фахівці криптовалютної платформи CoinCodex вважають, що ВТС може й просто найближчим часом піднятися вище 100 тис. доларів. Аналітики вважають, що поточні прогнози вартості біткоїна є бичачими.
Згідно з графіком від компанії TradingShot, опублікованим на TradingView нещодавно, ціна цифрового активу має всі шанси перетнути межу в 100 тис. доларів до кінця поточного року. Аналітики компанії припускають, що розглянута закономірність є відображенням історичного контексту від 2014 року.
Таким чином, біткоїн стабільно на сучасному фінансовому ринку лишається одним з найцікавіших активів для інвесторів. Світові ентузіасти вважають, що ще більшу цінність актив в майбутньому матиме через обмеженість та рідкісність.
Зрозуміло, що прогнози більшості сучасних аналітиків можуть коливатися внаслідок впливу фундаментальних та технічних факторів, але беззаперечна більшість представників сфери цифрових активів: СЕО, аналітики, звичайні користувачі налаштовані до ВТС цілком оптимістично.
Останнім часом біткоїн стрімко зростає. Та разом з тим, й золото зросло на 30%. Що ж краще обрати? Finance.ua проаналізував це у статті за посиланням нижче.
Біткоїн vs золото: який актив є перспективнішим
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