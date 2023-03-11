Що буде, якщо не сплачувати штрафи за порушення ПДР — Finance.ua

Що буде, якщо не сплачувати штрафи за порушення ПДР Сьогодні 08:14 — Технології&Авто

Юристи розповіли, чи можна не сплачувати штрафи за порушення правил дорожнього руху, і чим загрожує така несплата.

Які дії можуть бути після накладення штрафу

Після отримання постанови про накладення штрафу, водій має можливість обрати один з двох варіантів: або оскаржити штраф у встановленому порядку, або оплатити його. На оскарження передбачено 10 календарних днів, на оплату — 15 календарних днів.

Якщо водій оскаржує штраф, то оплачувати його не потрібно до вирішення питання в суді чи іншому органі, куди подано скаргу.

Якщо ж водій не оскаржує штраф, то, відповідно, він повинен його оплатити. У разі несплати штрафу у передбачений строк, постанова передається на примусове стягнення до відділу виконавчої служби. І тоді починаються всі негативні наслідки.

У порядку примусового виконання постанови з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу і витрати на виконавче провадження. Однак це ще не всі проблеми, які можуть виникнути в таких ситуаціях. Фактично боржника можуть очікувати набагато гірші несподіванки.

Банківські рахунки

Першочергово виконавча служба накладає арешт на кошти, які є на банківських рахунках боржника. Внаслідок цього ви не зможете користуватись своїми банківськими картками ні в торгових закладах, ні перерахувати комусь кошти. Через деякий час сума штрафу з витратами на виконавче провадження списується з рахунку.

Як виняток, на час воєнного стану фізичні особи можуть здійснювати видаткові операції з «арештованих» рахунків, за умови, якщо сума стягнення за виконавчим документом не перевищує 100 тисяч гривень.

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Арешт майна

Якщо відсутні кошти на рахунку, виконавець накладає арешт на рухоме чи нерухоме майно. Арешт може бути накладено, зокрема, на транспортні засоби, квартири, особняки тощо.

Найбільш небезпечним є накладення арешту на транспортні засоби та оголошення їх у розшук. Оголошення автомобіля в розшук є підставою для тимчасового затримання його інспекторами поліції.

Як би дивно це не звучало, але за не несплату 340 грн штрафу, під час зупинки автомобіля поліцією, такий транспортний засіб буде затримано і доставлено на штрафмайданчик. Витрати на евакуатор та зберігання автомобіля на штрафмайданчику несе водій і відшкодування таких витрат не передбачено.

Заробітна плата

Якщо у боржника відсутні кошти на рахунках та майно, може бути звернуто стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи. Можливість такого стягнення тимчасово зупинено лише на час воєнного стану.

Заборона виїзду за кордон

Якщо ж у боржника відсутні розрахункові рахунки та рухоме чи нерухоме майно, виконавча служба може через суд заборонити виїзд за кордон. Особливістю цієї заборони є те що виконавець не має права накласти таку заборону самостійно. Для цього він може звернутися до суду з проханням встановити обмеження у праві виїзду за кордон до погашення заборгованості.

Найгіршим є те що громадянин може бути не повідомленим про таке обмеження у праві виїзду за кордон. При намаганні виїхати за кордон, боржника може очікувати несподіванка — прикордонники просто не випустять його за межі України.

Доведеться повертатися додому. Особливо прикро, коли оплачені квитки на дорогу, заброньовані готелі чи путівки. Ці витрати боржнику ніхто також не поверне.

Зазначимо, що це лише окремі приклади прикрих несподіванок, які можуть статись з водієм, який не оплатив штраф чи не оскаржив його. І цей перелік не є вичерпним.

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MMR За матеріалами:

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