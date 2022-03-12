Ще один континент приєднався до нафтового та сировинного ембарго Росії — Finance.ua

Дія санкцій розпочнеться 25 квітня, через 45 днів після реєстрації 11 березня законодавства у Федеральному реєстрі.
«Австралія вводить автономні санкції стосовно росії у відповідь на російську загрозу суверенітету та територіальній цілісності України. Вперше вони були введені у 2014 році та продовжені у 2015 та 2022 роках», — йдеться у повідомленні.
Також наголошується, що Австралія поширить на Донецьку та Луганську області України (окуповані частини. — Ред.) санкції, які вже застосовані до Криму та Севастополя.
«Ці санкції спрямовані на експорт та комерційну діяльність у сфері транспорту, телекомунікацій, енергетики, розробки нафти, газу та корисних копалин; а також запроваджується заборона будь-якого імпорту», — повідомляє зовнішньополітичне відомство Австралії.
Санкційні заходи стосовно Донецької та Луганської областей України застосовуватимуться з 28 березня 2022 року.
За цей час австралійці та австралійські організації, які мають інтереси у цих регіонах, повинні розглянути, чи підпадає під санкції їхня діяльність у зазначених регіонах.
Передбачено також можливість запровадження санкцій проти інших територій України, якщо вони підпадуть під вплив росії.