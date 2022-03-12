Ще один континент приєднався до нафтового та сировинного ембарго Росії — Finance.ua

Ще один континент приєднався до нафтового та сировинного ембарго Росії

Вчора 06:22 — Енергетика

Ще один континент приєднався до нафтового та сировинного ембарго Росії

Австралія підтримала нафтове та сировинне ембарго Росії.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ та торгівлі Австралії.

«Австралія заборонить імпорт із Росії нафти, нафтопродуктів, природного газу, вугілля та інших енергоносіїв», — йдеться у повідомленні.

Дія санкцій розпочнеться 25 квітня, через 45 днів після реєстрації 11 березня законодавства у Федеральному реєстрі.

«Австралія вводить автономні санкції стосовно росії у відповідь на російську загрозу суверенітету та територіальній цілісності України. Вперше вони були введені у 2014 році та продовжені у 2015 та 2022 роках», — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що Австралія поширить на Донецьку та Луганську області України (окуповані частини. — Ред.) санкції, які вже застосовані до Криму та Севастополя.

«Ці санкції спрямовані на експорт та комерційну діяльність у сфері транспорту, телекомунікацій, енергетики, розробки нафти, газу та корисних копалин; а також запроваджується заборона будь-якого імпорту», — повідомляє зовнішньополітичне відомство Австралії.

Санкційні заходи стосовно Донецької та Луганської областей України застосовуватимуться з 28 березня 2022 року.

За цей час австралійці та австралійські організації, які мають інтереси у цих регіонах, повинні розглянути, чи підпадає під санкції їхня діяльність у зазначених регіонах.

Передбачено також можливість запровадження санкцій проти інших територій України, якщо вони підпадуть під вплив росії.

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