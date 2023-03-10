Ще одна організація відновлює виплати по 6600 гривень — Finance.ua

Ще одна організація відновлює виплати по 6600 гривень Сьогодні 14:04 — Особисті фінанси

Норвезька рада у справах біженців в Україні (NRC) відкриває реєстрацію на отримання багатоцільової грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають в районах, постраждалих внаслідок бойових дій та потребують термінової фінансової підтримки для забезпечення основних потреб.

Про це повідомляється на сторінці у facebook організації.

Реєстрація, що триватиме до 20 березня 2023 року, відкрита для всіх серед зазначених вище категорій, проте, грошову допомогу буде надано найуразливішим категоріям з-поміж людей, які зареєструвалися.

Сума допомоги становить 6660 грн, що дорівнює 2220 грн на три місяці на кожного члена сім’ї, але не більше як на п’ять осіб.

Виплата здійснюється на український банківський рахунок або за допомогою переказу MoneyGram для людей, у яких немає банківського рахунку.

Як отримати

Для того, щоб зареєструватися, необхідно завантажити один із месенджерів WhatsApp або Viber на свій смартфон. Для реєстрації через WhatsApp треба додати до контактів номер 0 800 609 844 та відправити на нього повідомлення з текстом «Привіт».

Для реєстрації через Viber, треба буде відскакувати QR-код, який розміщений на картинці. Після цього у своєму діалоговому вікні ви отримаєте повідомлення з інструкціями, яких необхідно дотримуватися для успішної реєстрації.

«Якщо через велике навантаження на систему виникнуть технічні збої, спробуйте зареєструватись пізніше. Для отримання додаткової інформації звертайтесь за номером «гарячої лінії NRC 0 800 302 007 або напишіть нам на адресу електронної пошти ua.info@nrc.no», вказано в повідомленні.

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