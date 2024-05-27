Ще одна країна в ЄС заборонила в'їзд російським туристам — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ще одна країна в ЄС заборонила в'їзд російським туристам

136
Уряд Норвегії вводить додаткові обмеження на в'їзд до Норвегії для громадян росії, які прибувають у країну з туристичними цілями. Нові правила вступають в силу 29 травня.
Про це пише regjeringen.nо.
Правила видачі віз для громадян росії були вже навесні 2022 року з обмеженями, після чого видача туристичних віз громадянам росії в основному припинилася. Тепер можливості входу в країну для них будуть додатково обмежені.
«Рішення про обмеження можливостей для в'їзду відповідає зайнятій позиції Норвегії про необхідність спільних з нашими союзниками та партнерами реакцій на незаконну агресію росії проти України», — говорить міністр юстиції та громадської безпеки Емілі Енгер Мель.
Зміна правил означає, що російським громадянам, на яких поширюється дія інструкцій, поліцією може бути відмовлено у в'їзді в Норвегію.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.