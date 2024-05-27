Ще одна країна в ЄС заборонила в'їзд російським туристам — Finance.ua

Ще одна країна в ЄС заборонила в'їзд російським туристам Сьогодні 13:12

Уряд Норвегії вводить додаткові обмеження на в'їзд до Норвегії для громадян росії, які прибувають у країну з туристичними цілями. Нові правила вступають в силу 29 травня.

Про це пише regjeringen.nо

Правила видачі віз для громадян росії були вже навесні 2022 року з обмеженями, після чого видача туристичних віз громадянам росії в основному припинилася. Тепер можливості входу в країну для них будуть додатково обмежені.

«Рішення про обмеження можливостей для в'їзду відповідає зайнятій позиції Норвегії про необхідність спільних з нашими союзниками та партнерами реакцій на незаконну агресію росії проти України», — говорить міністр юстиції та громадської безпеки Емілі Енгер Мель.

Зміна правил означає, що російським громадянам, на яких поширюється дія інструкцій, поліцією може бути відмовлено у в'їзді в Норвегію.

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