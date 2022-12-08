Ще одна країна приєдналася до цінової стелі на російську нафту — Finance.ua

Ще одна країна приєдналася до цінової стелі на російську нафту Сьогодні 09:45 — Енергетика

Ще одна країна приєдналася до цінової стелі на російську нафту

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну та нафтових санкцій проти росії, Австралія приєдналася до G7 у питанні обмеження цін на російську нафту.

Як зазначається в повідомленні австралійського Міністерства закордонних справ і торгівлі, гранична ціна призначена для підтримки надійних поставок нафти на світовий ринок при одночасному зниженні доходів, які росія отримує від продажу нафти.

Це є частиною всеосяжного набору заходів, які Австралія запровадила, щоб покласти відповідальність на росію за її незаконне та аморальне вторгнення в Україну.

Також повідомляється, що Австралія разом з країнами G7 планує ввести додаткові стелі цін на очищені нафтопродукти в лютому 2023 року.

Нагадаємо, наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти.

Третього грудня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з росії, на рівні 60 доларів США за барель.

П’ятого грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти росії набрали чинності.

Коментуючи рішення про обмеження ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, президент України Володимир Зеленський зазначив, що це слабка позиція.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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